Отток, куда тут денежься. Фонды денежного рынка похудели в начале года

По оценке «Ъ», чистые привлечения в них по итогам января составили почти 27 млрд руб., из которых более 15 млрд руб. было инвестировано в последние две недели. Почти весь приток пришелся на ОПИФ «Первая — Накопительный» (25 млрд руб.), на втором месте по привлечению — ОПИФ «Денежный рынок. Рубли». В УК «Первая» пояснили, что осенью доработали свой ОПИФ денежного рынка и он стал инвестировать не только и не столько в короткие облигации, сколько в инструменты денежного рынка (договоры репо). «У нас была группа клиентов, которые никогда не инвестировали на фондовом рынке, так как у них не было брокерского счета. Сейчас они могут вкладываться в открытые ПИФы денежного рынка прямо в обычном банковском приложении, поэтому мы видим приток в открытый фонд при незначительных оттоках из биржевых фондов», — рассказал директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.