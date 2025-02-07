Нефть и газ. Иран, Urals и европейские НПЗ

∙ Спотовые цены упали в большинстве ценовых узлов страны. В Algonquin Citygate, который обслуживает Бостон, цена упала с $16,54 до $13,22. В Transco Zone 6 NY цена выросла с $3,57 до $3,81. Цена в SoCal Citygate в Южной Калифорнии снизилась с $4,06 до $3,98. В PG&E Citygate Северной Калифорнии цена упала с $3,69 до $3,63. В Northwest Sumas на границе Канады и Вашингтона цена упала с $3,29 до $3,17.