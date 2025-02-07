Нефть и газ. Иран, Urals и европейские НПЗ

Однако техническая картина указывает на вероятность отскока от линии наметившегося тренда. Хотя он еще достаточно молодой и полностью полагаться на его надежность пока сложно. В Bloomberg считают, что технически нефть может быть перегрета — апеллируют к девятидневному RSI.
Новостной фон
∙ Минфин США ввел санкции в отношении финансовой сети, которая может быть связана с поставками иранской нефти в Китай.
∙ Нефтегазовые трейдеры просят китайские власти отменить пошлины против нефти и СПГ из США.
∙ Цена Urals опустилась ниже $60 за баррель. По данным Argus Media, дисконт к Brent вырос почти до $16. $60 — знаковая отметка, так как на этом уровне находится «полоток цен» на российскую нефть, установленный странами G7. Западным страховщикам и перевозчикам можно обслуживать только те партии российской нефти, которые продаются по цене ниже $60.
∙ Частные китайские НПЗ сократили объемы производства до уровней, которые в последний раз наблюдались во время пандемии Covid-19. Причина — сокращение поставок из России.
∙ Цены на нефть в Европе упали до многомесячных минимумов, так как у местных НПЗ начинается период планового техобслуживания.
∙ Руководители американских энергетических компаний на конференции в Хьюстоне заявили, что в 2025 г. они по-прежнему ожидает роста добычи в Пермском бассейне, однако темпы этого роста замедлится — как минимум на 25% г/г.
∙ Руководители нефтяных компаний призывают к возобновлению судоходства в Красном море.
Фьючерсы на природный газ находятся под линией нисходящего сопротивления. Потенциально может его пробить и пройти к $3,5. Хотя точно сказать нельзя — интрига сохраняется. Подробно техническую и фундаментальную картину инструмента разобрали здесь.
EIA опубликовала еженедельный отчет по рынку природного газа:
∙ За неделю, закончившуюся 5 февраля, спотовая цена Henry Hub упала с $3,29 до $3,22/MMBtu.
∙ Спотовые цены упали в большинстве ценовых узлов страны. В Algonquin Citygate, который обслуживает Бостон, цена упала с $16,54 до $13,22. В Transco Zone 6 NY цена выросла с $3,57 до $3,81. Цена в SoCal Citygate в Южной Калифорнии снизилась с $4,06 до $3,98. В PG&E Citygate Северной Калифорнии цена упала с $3,69 до $3,63. В Northwest Sumas на границе Канады и Вашингтона цена упала с $3,29 до $3,17.
∙ Международные цены на природный газ, наоборот. Средние фьючерсные цены на СПГ в Восточной Азии выросли на 32 цента до $14,40. Фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли на $1,00 до $16,08. На той же неделе прошлого года цены составляли $9,46 и $9,07, соответственно.
∙ Средний общий объем поставок природного газа вырос на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 14,6%.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США выросли на 11%.
∙ Рабочие запасы природного газа на 4% ниже среднего значения последних пяти лет и на 8% ниже, чем в прошлом году.
∙ Средний показатель изъятия из хранилища на 27% выше среднего пятилетнего показателя в сезон изъятия (с ноября по март).
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