Юрист рассказал, кому положена компенсация за вредные условия труда

Так, вредными считаются условия труда, которые могут негативно отразиться на работоспособности и здоровье людей. В Трудовом кодексе закреплено право на компенсацию и основные ее виды. При этом конкретные размеры и порядок выплат определяются несколькими документами, отметил эксперт.