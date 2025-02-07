Юрист рассказал, кому положена компенсация за вредные условия труда

Так, вредными считаются условия труда, которые могут негативно отразиться на работоспособности и здоровье людей. В Трудовом кодексе закреплено право на компенсацию и основные ее виды. При этом конкретные размеры и порядок выплат определяются несколькими документами, отметил эксперт.
Например, федеральные законы и другие нормативные правовые акты могут устанавливать специфические компенсации для отдельных профессий или отраслей, например, для работников угольной промышленности или медицины.
Кроме того, организации могут устанавливать более выгодные условия компенсаций в коллективных договорах, чем предусматривает закон. Порядок и условия предоставления компенсаций работнику также регламентируют внутренние локальные акты организации.
Сослан Каиров добавил, что есть несколько основных видов компенсаций.
Сокращенная продолжительность рабочего дня
Для работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). Конкретная продолжительность зависит от класса условий труда, определенного по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ).
Дополнительный оплачиваемый отпуск
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 117 ТК РФ). Его продолжительность зависит от класса условий труда.
Повышенная оплата труда
За работу в тяжелых и вредных условиях труда устанавливается повышенная оплата труда (ст. 146 ТК РФ). «Конкретный размер надбавки к зарплате зависит от класса условий труда и определяется коллективным договором, локальными нормативными актами организации или законодательными актами», — указывает юрист.
Льготное пенсионное обеспечение
За работу в тяжелых и вредных условиях труда работники имеют право на льготное пенсионное обеспечение (Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).
Важно отметить, сказал юрист, что «токсичный» начальник сам по себе не является прямым поводом для компенсации. Ведь компенсации предусмотрены за конкретные условия труда, а не за личностные качества руководителя.
«Между тем, абьюзивное поведение может косвенно повлиять на право на компенсацию, если оно приводит к ухудшению условий труда. При проведении СОУТ могут быть выявлены неблагоприятные психофизиологические факторы, дающие право на компенсации», — пояснил он.
«В общем, чтобы получить компенсацию из-за токсичного начальника, необходимо доказать прямую связь между его действиями и ухудшением условий труда или нанесением вреда здоровью работника. Доказать такую связь на деле практически невозможно — лучше сменить работу», — заключил Сослан Каиров.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».