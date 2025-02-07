ФНС начала ликвидацию одного из владельцев «Светофора»

Также «Известия» сообщали, что депутат Госдумы Сергей Лисовский направил в кабмин обращение с просьбой провести проверку торговой сети «Светофор» на фоне многочисленных нарушений — продаж некачественной и небезопасной продукции. До этого Госдума совместно с ФАС и Минпромторгом также обращалась в прокуратуру с просьбой проверить сеть супермаркетов «Светофор», которая нашла обходной путь через разделение торговой площадки и логистических центров и обходит закон о регулировании торговой деятельности.