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ФНС начала ликвидацию одного из владельцев «Светофора»

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) 3 февраля приняла решение о ликвидации холдинга АО «Инвест стандарт», которому принадлежит сеть торговых точек «Светофора» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сообщает Forbes.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, причиной послужили недостоверные сведения об адресе. По данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо зарегистрировано в городе Ярославле на улице Наумова, но там также отмечается, что сведения являются недостоверными.

Согласно Forbes, торговая сеть «Светофор» управляется многочисленными юридическими лицами, самые частые — с названием «Торгсервис» и с добавленным к нему кодом региона. Холдинг АО «Инвест стандарт» в свою очередь является учредителем этих компаний.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Роспотребнадзор приостановил деятельность магазинов под управлением ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» на срок от 60 до 90 суток в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также «Известия» сообщали, что депутат Госдумы Сергей Лисовский направил в кабмин обращение с просьбой провести проверку торговой сети «Светофор» на фоне многочисленных нарушений — продаж некачественной и небезопасной продукции. До этого Госдума совместно с ФАС и Минпромторгом также обращалась в прокуратуру с просьбой проверить сеть супермаркетов «Светофор», которая нашла обходной путь через разделение торговой площадки и логистических центров и обходит закон о регулировании торговой деятельности.