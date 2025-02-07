Аналитики допускают рост стоимости золота до $3 тыс. за унцию в I квартале

По словам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, рост цен на золото, который наблюдался в последние дни, связан с опасениями инвесторов относительно возможной эскалации тарифной войны в мировой торговли, что может привести к новому витку мировой инфляции из-за роста торговых издержек.
«10-процентный тариф на китайский импорт со стороны США пока что рассматривается как достаточно умеренный сценарий развития событий. Решение Китая по введению тарифов против товаров из США можно рассматривать зеркальным ответом, который соответствует существующим принципам международного права в области торговых отношений. Китай также подал жалобу в структуры ВТО на введение США 10-процентного тарифа на китайский импорт. Нельзя исключать, что золото может протестировать уровень $3 000 за унцию в первом квартале в случае роста геополитических и тарифных рисков», — считает он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос отметил, что спотовые цены на золото не сумели превысить уровень $2 900 за тройскую унцию, а преодоление этой отметки может состояться в ближайшие дни. «В таком случае следующим уровнем сопротивления станет уровень в $3 000, который находится на 3,5% выше текущего значения. Вероятность его уверенного преодоления с первой попытки невелика. Скорее всего, это максимально возможное значение до конца февраля», — считает эксперт.
Красноженов также отметил, что нельзя исключать и сценарий снижения напряженности между США и Китаем в случае начала переговорного процесса между крупнейшими мировыми державами, как в области торговых отношений, так и по различным геополитическим вопросам. «В данном сценарии золото может временно стабилизироваться в районе $2 700 — 2 800 за унцию и даже столкнуться с определенной коррекцией в этом квартале», — добавил он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» также напомнил, что текущая волна роста фьючерсов на золото продолжается уже полтора месяца. «Вполне возможно, что она сменится коррекционным спадом в ближайшие дни или недели. В таком сценарии тестирование уровня $3 000 может состояться позднее», — полагает он.