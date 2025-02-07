Аналитики допускают рост стоимости золота до $3 тыс. за унцию в I квартале

«10-процентный тариф на китайский импорт со стороны США пока что рассматривается как достаточно умеренный сценарий развития событий. Решение Китая по введению тарифов против товаров из США можно рассматривать зеркальным ответом, который соответствует существующим принципам международного права в области торговых отношений. Китай также подал жалобу в структуры ВТО на введение США 10-процентного тарифа на китайский импорт. Нельзя исключать, что золото может протестировать уровень $3 000 за унцию в первом квартале в случае роста геополитических и тарифных рисков», — считает он.