Пенсионерам рассказали, за какой автомобиль можно не платить налог

Парламентарий сообщил NEWS.ru, что льгота действует в большинстве российских регионов, но ее параметры зависят от решений, принимаемых на уровне субъектов Федерации.
«В случае с транспортным налогообложением складывается неоднозначная ситуация — региональные власти самостоятельно определяют размер льгот или их отсутствие» — уточнил депутат.
Однако в большинстве субъектов РФ пенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты транспортного налога при владении автомобилем мощностью до 150 лошадиных сил или на существенные скидки по его оплате, подытожил он.
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