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Пенсионерам рассказали, за какой автомобиль можно не платить налог

Российских пенсионеров могут освободить от уплаты транспортного налога на автомобиль, мощностью до 150 лошадиных сил. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий сообщил NEWS.ru, что льгота действует в большинстве российских регионов, но ее параметры зависят от решений, принимаемых на уровне субъектов Федерации.

«В случае с транспортным налогообложением складывается неоднозначная ситуация — региональные власти самостоятельно определяют размер льгот или их отсутствие» — уточнил депутат.

Однако в большинстве субъектов РФ пенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты транспортного налога при владении автомобилем мощностью до 150 лошадиных сил или на существенные скидки по его оплате, подытожил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».