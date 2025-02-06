Названа зарплата IT-юристов в России

Медианная зарплата IT-юристов составила 200 тыс. рублей, а разброс зарплат по рынку — от 40 тыс. до 1 млн 800 тыс. рублей. 28% IT-юристов зарабатывают 100−150 тыс. рублей в месяц, 45% — 150−300 тыс. рублей, 18% — 300 −500 тыс. рублей, а 9% — свыше 500 тыс. рублей.
По данным Magic Staff, 53,5% опрошенных юристов в IT-сфере получают бонусы, в среднем составляющие 27% от годового дохода. Это делает общую компенсацию в отрасли особенно привлекательной.
Аналитики агентства отмечают, что на размер зарплаты влияют специализация в таких сложных областях, как защита данных, интеллектуальная собственность, лицензирование, комплаенс, криптовалюты и блокчейн, знание международного права, включая GDPR и американские стандарты, а также опыт работы в IT-компаниях или стартапах, высокий уровень владения английским языком и экспертиза в международных договорах.