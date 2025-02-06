Названа зарплата IT-юристов в России

Аналитики агентства отмечают, что на размер зарплаты влияют специализация в таких сложных областях, как защита данных, интеллектуальная собственность, лицензирование, комплаенс, криптовалюты и блокчейн, знание международного права, включая GDPR и американские стандарты, а также опыт работы в IT-компаниях или стартапах, высокий уровень владения английским языком и экспертиза в международных договорах.