Цена газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 2023 года

Многие из крупнейших стран Европы резко увеличили производство электроэнергии на основе газа в 2025 году, что привело к росту цены на газ до самого высокого уровня с конца 2023 года, пишет Reuters. Однако в дальнейшем темпы потребления газа могут начать замедляться, поскольку региональные цены на газ уже превысили стоимость угольной генерации, что может подтолкнуть некоторые энергетические компании сократить потребление газа и вместо этого переориентироваться на уголь. Такой переход особенно вероятен в Германии и Польше, где угольная электроэнергия занимает большую долю, чем природный газ в национальных системах генерации.