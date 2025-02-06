Цена газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 2023 года

Цены на газ в Европе выросли до максимального уровня с октября 2023 года. На 16:05 мск стоимость мартовского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 3,5%, поднявшись до €55,31, или $601,5 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу на рынке Форекс.
Цены на газ в Европе растут в ожидании увеличения спроса из-за похолодания в регионе, пишет The Wall Street Journal. «Прогнозы более холодной погоды вызывают опасения, что в ближайшие дни мы увидим более интенсивное использование газовых хранилищ», — рассказали стратеги ING Уоррен Паттерсон и Ева Манти.
По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на вторник, 4 февраля, газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены на 51,3%. Это на 25,5% меньше, чем годом ранее.
Многие из крупнейших стран Европы резко увеличили производство электроэнергии на основе газа в 2025 году, что привело к росту цены на газ до самого высокого уровня с конца 2023 года, пишет Reuters. Однако в дальнейшем темпы потребления газа могут начать замедляться, поскольку региональные цены на газ уже превысили стоимость угольной генерации, что может подтолкнуть некоторые энергетические компании сократить потребление газа и вместо этого переориентироваться на уголь. Такой переход особенно вероятен в Германии и Польше, где угольная электроэнергия занимает большую долю, чем природный газ в национальных системах генерации.
С 1 января 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через Украину в связи с истечением действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», и это привело к увеличению импорта Европой СПГ из США. По данным LSEG, из 8,46 млн тонн СПГ, проданных США в январе, 7,25 млн тонн, или 86%, было отправлено в Европу, по сравнению с 5,84 млн тонн, или 69%, проданными на континенте в декабре 2024 года.
Аналитики инвестиционного банка «Синара» полагают, что в 2025 году можно ожидать продолжения роста биржевых цен на газ в Европе. По их прогнозам, средняя цена фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах вырастет на 28% год к году, до $500 за 1 тыс. кубометров. Росту цен будет способствовать холодная погода во время отопительного сезона в Европе и необходимость компенсировать прекращение транзита газа через Украину, сообщил старший аналитик «Синары» Кирилл Бахтин.
Аналитики банка считают вероятным рост европейских цен на газ и в следующем году. Уровни же в $700 за 1 тыс. кубометров и более эксперты считают завышенными, так как на примере 2022 года покупатели в Азии при таких ценах теряли интерес к спотовым контрактам. Снижение спроса со стороны азиатских покупателей позволит продавцам перенаправлять грузы и в Европу. Остановленный транзит через Украину покрывал лишь 3% европейского спроса на газ, добавили эксперты.