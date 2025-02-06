Как работают торговые пошлины Трампа. Кто платит, кто получает доходы?

Только в 2025 году, по прогнозу центра, такая политика Трампа может привести к увеличению сборов почти на 110 млрд долларов. Как утверждает Tax Foundation, тарифы, введенные Трампом на импорт из Китая во время его первого срока и возросшие во время президентства Джо Байдена, сейчас приносят США годовой доход в размере 77 млрд долларов.