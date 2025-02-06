Как работают торговые пошлины Трампа. Кто платит, кто получает доходы?

Что такое торговые пошлины?
Пошлины — это налоги, взимаемые с импортируемых товаров. Как и все налоги, они являются источником государственного дохода. Президент США Дональд Трампа использует их в качестве рычага для достижения целей внешней политики, говорится в статье.
Кто взимает пошлины?
Министерство финансов США отвечает за разработку правил сбора тарифов, а Службе таможенного и пограничного контроля США (СВР) поручено обеспечивать их соблюдение почти в 330 портах въезда по всей стране, включая пограничные переходы по дорогам или железной дороге, а также морские порты и аэропорты. Сотрудники СВР взимают пошлины и штрафы: деньги собираются во время таможенного оформления и зачисляются в общий фонд Минфина.
Сколько денег приносят тарифы?
Сейчас пошлины составляют ничтожную долю государственных доходов США. По данным ФРБ Сент-Луиса, в прошлом году они составили менее 3% федеральных доходов.
Только в 2025 году, по прогнозу центра, такая политика Трампа может привести к увеличению сборов почти на 110 млрд долларов. Как утверждает Tax Foundation, тарифы, введенные Трампом на импорт из Китая во время его первого срока и возросшие во время президентства Джо Байдена, сейчас приносят США годовой доход в размере 77 млрд долларов.
Кто платит за пошлины?
Однако существуют потенциальные лазейки, например льготные условия, которые позволяют фирмам просить об освобождении от уплаты пошлин, если тарифы нанесут неоправданный ущерб их бизнесу, а иных вариантов купить аналогичную продукцию из другой страны нет.
Каковы последствия введения пошлин?
Во время первого президентского срока Трамп ввел ряд пошлин на китайскую продукцию, включая сталь, алюминий и двигатели. В результате в 2023 году на долю Китая в американском импорте приходилось всего 14%, тогда как до первой торговой войны, развязанной Трампом в 2018 году, Китай поставлял в США каждый пятый товар.
Кроме того, импортеры часто прибегают к уклонению от уплаты пошлин. Например, это можно сделать отправляя товары через третью страну, занижая стоимость продукции или ложно маркируя ее как аналогичные товары с более низкими ставками тарифов.
Как пошлины повлияют на торговые соглашения?
У США есть соглашения о свободной торговле с 20 партнерами по всему миру, включая Мексику и Канаду. По условиях этих соглашений страны обязуются снизить ставки тарифов до нуля. Тарифы, предложенные Трампом, противоречат торговому соглашению — новому договору НАФТА — между тремя странами, которое должно быть пересмотрено в 2026 году.
Кроме того, США как член Всемирной торговой организации должны подчиняться правилам, включая ограничения на использование субсидий, а также торговые барьеры, такие как пошлины и квоты. В ответ на последний раунд тарифов Трампа для Китая, Пекин пообещало подать иск против США в ВТО, осудив действия американского президента как «серьезное нарушение» правил международной торговли.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.