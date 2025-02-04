Китай подал иск в ВТО против введенных Трампом пошлин

До решения Трампа значительная доля товаров из Китая уже облагалась пошлинами в 10% или 25%. Страна является третьим по объему торговым партнером США, в ноябре на ее долю приходилось 11,3% от общего объема американской внешней торговли. Китай опережают только Мексика (15,4%) и Канада (13,8%), на товары из этих стран Трамп ввел пошлины в 25%.