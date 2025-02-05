Россиян научили, как накопить на безбедную старость

«Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет в цене. За месяц показатель увеличился более чем на 10 тыс. рублей за унцию (31 грамм. — “Газета.Ru”). Для 2025 года это, предположительно, пик, а в долгосрочной перспективе прогнозируется повышение до 300 тыс. рублей за унцию. Кроме банков, покупку и продажу золота стали предлагать ювелирные сети. Серебро также показывает высокую стабильность на рынке. Цена держится примерно на одном уровне с января», — считает эксперт.