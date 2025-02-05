Разморозка цен: почему в Европе опять возникла угроза дефицита газа

Некоторые члены ЕС рассчитывают отдельную, более низкую цель по заполнению ПХГ, которая учитывает определенные исключения — на основе внутреннего потребления газа или экспорта в другие страны, хотя не все публикуют эти данные. Например, для Нидерландов пороговое значение на 1 февраля составило 39% при цели Еврокомиссии в 47%, согласно данным страны. А хранилища были заполнены на 37,1%. В эту категорию также входят Чехия, Венгрия, Латвия, Словакия и Австрия. Последняя рассчитывает свой целевой показатель на уровне 24,9% по сравнению с 64%, опубликованными Еврокомиссией, согласно данным австрийского регулятора энергетического рынка.