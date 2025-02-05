Разморозка цен: почему в Европе опять возникла угроза дефицита газа

Цены на газ в Европе быстро растут, превысив отметку $500 за 1 тыс. куб. м. Причинами стали прерывание транзита газа через Украину, а также относительно холодная зима по меркам последних лет. Всё это может привести к угрозе дефицита следующей зимой и долгосрочному росту цен на голубое топливо. В свою очередь, такая ситуация вынуждает отложить отказ европейцев от российского газа на более отдаленное будущее. Подробности о трудностях на европейском рынке — в материале «Известий».
Едва выполнили цели
В 2022 году, когда цены на газ на фоне СВО на Украине и ограничений на покупку российского топлива достигли рекордных отметок, 27 стран — членов ЕС согласовали обязательные цели по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Они предназначались для защиты региона от неожиданных скачков спроса или перебоев с поставками в самые холодные периоды.
2,5 года спустя Европа с трудом достигла целевых показателей по заполнению ПХГ на февраль, причем некоторые страны не смогли добиться и этого. Среди крупнейших потребителей энергии в регионе Франция заполнила ПХГ на 35,5% по состоянию на 1 февраля при установленной цели в 41%, обозначенной Еврокомиссией, сообщает Bloomberg. Справедливости ради, есть оговорка, что нехватка на 5 п.п. или меньше для энергетической безопасности тоже сойдет.
Некоторые члены ЕС рассчитывают отдельную, более низкую цель по заполнению ПХГ, которая учитывает определенные исключения — на основе внутреннего потребления газа или экспорта в другие страны, хотя не все публикуют эти данные. Например, для Нидерландов пороговое значение на 1 февраля составило 39% при цели Еврокомиссии в 47%, согласно данным страны. А хранилища были заполнены на 37,1%. В эту категорию также входят Чехия, Венгрия, Латвия, Словакия и Австрия. Последняя рассчитывает свой целевой показатель на уровне 24,9% по сравнению с 64%, опубликованными Еврокомиссией, согласно данным австрийского регулятора энергетического рынка.
Хранилища ЕС были заполнены примерно на 53% в начале этого месяца. Это самый низкий результат для этого времени года с 2022-го. Целевой показатель Еврокомиссии (50%) выполняется, но запаса прочности мало.
Выше $500
Всё это ожидаемо подогревает цены. Эту зиму, по идее, ЕС должен пережить без эксцессов, но важно, что будет в следующую. Сейчас трейдеры внимательно следят за уровнем заполнения хранилищ, рынок может ужесточиться этим летом, поскольку Европе потребуется больше газа для пополнения истощающихся запасов. Выполнить эту задачу перед следующей зимой сложно, особенно с учетом того, что летние газовые контракты торгуются выше, чем контракты на следующий отопительный сезон.
Как краткосрочные, так и летние фьючерсы недавно резко подскочили. Биржевые цены на газ в Европе превысили $570 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 октября 2023 года. Летняя премия, делающая накопление запасов невыгодным, даже увеличилась после того, как в прошлом месяце немецкий управляющий газовым рынком раскрыл предложения по субсидиям для стимулирования закачки газа в хранилища.
Причин для роста цен достаточно. Во-первых, это прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Сейчас в ЕС (и кстати, в России) пытаются найти какое-то решение: от увеличения поставок по «Турецкому потоку» до экспорта российского газа под видом азербайджанского. Радикально увеличить поставки за счет СПГ вряд ли получится. Все эти разговоры пока не привели к какому-то эффекту.
Во-вторых, зима в ЕС оказалась холоднее, чем в последние два года. К примеру, в Амстердаме январь оказался чуть ниже нормы, но в 2023 и 2024 годах он был выше нормы. В-третьих, в моменте цены на газ последовали за ценами на нефть, которые подросли на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против нескольких крупных стран мира.
Что будет дальше? В перспективе возможна ситуация опустошения газохранилищ к лету, а учитывая проблемы с российским импортом, срыв сроков их заполнения следующей осенью. Именно по этому сценарию развивались события в 2022 году. Тогда это привело к запредельному росту цен, побивших все рекорды.
По словам директора по исследованиям компании «Имплемента» Марии Беловой, до конца отопительного сезона ЕС не будет испытывать нехватку природного газа, уровень его запасов в ПХГ комфортен для данного времени года, плюс нынешний рост цен в регионе привлечет дополнительные объемы СПГ.
— Что же касается зимы-2025/26, без украинского транзита заполнить ПХГ будет сложно. Это может отразиться на ценах на газ, которые традиционно снижаются начиная с апреля. Другими словами, в текущем году в летний период котировки могут задержаться на уровне выше $500 за 1 тыс. куб. м, — комментирует собеседница.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что вероятность продолжения ралли цен на газ в Европе средняя.
— Техническая картина говорит о консолидации котировок. Проблема может обостриться в конце февраля, но затем потребление снизится. В дальнейшем определяющими факторами станут погодные условия в Азии в летний сезон (возможно повторение аномальной жары 2024 года), решения о дальнейшем ограничении на российский газ, торговые барьеры между ЕС и США, а также США и другими странами.
По его словам, последнее может заставить европейцев ограничить покупки и американского газа.
— В этом случае введение запрета на поставки СПГ из России могут в очередной раз отложить. Введенные в июне 2024 года санкции на российский СПГ касались лишь реэкспорта через территорию Евросоюза в третьи страны, — говорит Евгений Миронюк.
Отказ от российского газа задержится
Мария Белова, в свою очередь, отмечает, что вопрос включения эмбарго на импорт российского СПГ поднимался при обсуждении очередного пакета санкций, но в итоге туда не попал.
— Однако нам неясны предполагаемые сроки отказа от нашего СПГ. При этом независимо от санкционных пакетов задачу ЕС по отказу от российского газа в 2027 году никто не снимал, а именно к этому времени на рынок выйдут дополнительные объемы американского и катарского СПГ, что предоставит европейцам альтернативу. Поэтому, на мой взгляд, вопрос запрета на импорт российского СПГ по-прежнему в повестке ЕС. Правда, свои коррективы в нее может внести возможная торговая война с США, — указала спикер.
Как заметил аналитик «Финам» Сергей Кауфман, запрет на импорт трубопроводного газа не видится практически в любом сценарии, так как через единственный оставшийся маршрут в виде одной из ниток «Турецкого потока» газ получает Венгрия, которая может наложить вето на подобный запрет.
— Если политические реалии не изменятся, то отказ ЕС от российского СПГ — это вопрос времени, — считает Кауфман. — При этом в базовом сценарии мы полагаем, что полный отказ может состояться не ранее чем через год-полтора, так как сочетание быстрого расхода газа из ПХГ и пока что ограниченного предложения на рынке СПГ не позволит сделать это раньше. Также отметим, что повышенные цены на газ являются важным аргументом премьеров Венгрии и Словакии, которые пытаются пролоббировать восстановление транзита через Украину.