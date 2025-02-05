Нефть и газ. Иран, запасы США и морской экспорт в январе

Техническая картина теперь дает нам три точки для отрисовки линии молодого тренда. Он может дать поддержку котировкам в зоне $74,5−75 за баррель. Сопротивлением на пути роста выступает 200-дневная скользящая средняя — $77,47 за баррель.
На цену черного золота воздействуют разнонаправленные факторы. Против играет ухудшение торговых отношений между США и Китаем — это фактор, который в долгосрочной перспективе может привести к сокращению деловой активности и снижению спроса на энергоресурсы. Также некоторое давление на цены вчера оказали данные API о недельном приросте запасов нефти в США.
На стороне роста цен — санкции. Во-первых, вероятно сокращение морских поставок российской нефти в связи с последними ограничениями США. Во-вторых, прозвучали угрозы обнуления экспорта иранской нефти. В-третьих, есть еще венесуэльская нефть, про которую рано или поздно Дональд Трамп тоже вспомнит.
Новостной фон.
∙ Только два из девяти танкеров с сырой нефтью, которые отправились с Сахалина через Тихий океан, доставили грузы в места назначения после введенных Минфином США санкций против РФ.
∙ Дональд Трамп подписал меморандум, восстанавливающий жесткую политику США в отношении Ирана. Ее цель — оказать давление на экспортные потоки иранской нефти, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. Трамп поручил Минфину США провести кампанию, направленную на «сведение экспорта иранской нефти к нулю». При этом он подчеркнул, что открыт для сделки с Ираном и готов к переговорам с лидером страны. Китай не признает санкции США и продолжает покупать иранскую нефть. Однако ужесточение ограничений в ноябре прошлого года все-таки смогло оказать негативное влияние на поставки иранской нефти в Китай. Иран входит в ОПЕК и добывает порядка 3,3 млн б/с, что составляет около 3% мирового предложения нефти.
∙ Согласно данным API, на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 5 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 5,43 млн баррелей, дистиллятов — на 6,98 млн баррелей. Официальные данные EIA выйдут сегодня вечером.
∙ Влияние ответных пошлин Китая на американские энергоресурсы видится ограниченным для обеих стран.
∙ Экспорт нефти из Венесуэлы в январе вырос на 15%. Причины — расширение поставок американской компании Chevron и увеличение экспорта в Китай.
∙ Сербская NIS, контрольный пакет которой принадлежит Газпром нефти и Газпрому, подала официальный запрос Минфину США об отмене санкций на 90 дней — «пока идет поиск решения по структуре собственности и управления».
∙ Ирак планирует экспортировать не менее 300 тыс. б/с после возобновления работы трубопровода, который идет с севера страны в Турцию. Он был закрыт почти два года.
∙ Поток морского экспорта нефти из Мексики и Бразилии в январе резко сократился — более чем на 600 тыс. б/с. Глобальный морской экспорт упал на 1,3 млн б/с.
Фьючерсы на природный газ вызывают массу дискуссий, поэтому разбираемся в технической и фундаментальной картине.
Техническая картина указывает на следующие факты:
∙ Есть тренд, который тянется с августа 2024 г. Примерно на его же уровне пролегает 200-дневная скользящая средняя (EMA200, $2,897/MMBtu). Для похода ниже данного уровня сперва надо пробить этот тренд. И только после этого откроется дорога к нижнему тренду, который тянется с февраля 2024 г.
∙ Пока инструмент пережил довольно сильную коррекцию, упал в блок $3−3,164 и отскочил от него наверх. Этот блок находится на уровне предыдущих вершин, а также вблизи тренда, поэтому отскок был ожидаемым и вполне закономерным.
∙ Сейчас котировки находятся в некоторой неопределенности, потому что до глобальных сопротивления и поддержки примерно одинаковое расстояние. До тренда — порядка 9%. До нисходящего сопротивления ($3,526) — около 10%.
∙ О чем говорят индикаторы RSI? На дневном таймфрейме никакого сигнала данный индикатор сейчас не дает, однако оставляет люфт для роста. На 4-часовом графике на прошлой неделе RSI ушел в перепроданность — сейчас эта перепроданность снята. На часовом графике в результате ралли понедельника сформировалась перекупленность по RSI, после чего котировки перешли к коррекции.
Фундаментальная картина в этом году все-таки лучше, чем в прошлом. Для этого достаточно сравнить текущие отчеты EIA с отчетами за аналогичный период прошлого года:
∙ Например, в прошлом году рабочие запасы газа были выше среднего пятилетнего значения. В этом году они уже ниже. Средний показатель изъятия из хранилища был на 5% выше среднего пятилетнего показателя в сезон изъятия (с ноября по март). В этом году он на 31% выше.
∙ Прогноз EIA по природному газу на 2025 год тоже куда более оптимистичный, чем был на 2024 г. Ожидается, что спотовая цена Henry Hub составит в среднем $3,10 за MMBtu в 2025 г. и $4,00 в 2026 г., что выше исторически низкого среднего значения $2,2 в 2024 г. По мнению EIA, причина ожидаемого улучшения динамики в следующем — спрос будет опережать производство на фоне расширения экспорта СПГ.
∙ Угрозы Трампа ввести пошлины против европейских товаров также нацелены на расширение экспорта СПГ в Европу.
∙ Означает ли все это, что котировки не могут упасть ниже $3,1? Конечно, нет — все может быть. Однако ожидать минимумов февраля прошлого года, наверное, не стоит.
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