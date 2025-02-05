Нефть и газ. Иран, запасы США и морской экспорт в январе

∙ Дональд Трамп подписал меморандум, восстанавливающий жесткую политику США в отношении Ирана. Ее цель — оказать давление на экспортные потоки иранской нефти, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. Трамп поручил Минфину США провести кампанию, направленную на «сведение экспорта иранской нефти к нулю». При этом он подчеркнул, что открыт для сделки с Ираном и готов к переговорам с лидером страны. Китай не признает санкции США и продолжает покупать иранскую нефть. Однако ужесточение ограничений в ноябре прошлого года все-таки смогло оказать негативное влияние на поставки иранской нефти в Китай. Иран входит в ОПЕК и добывает порядка 3,3 млн б/с, что составляет около 3% мирового предложения нефти.