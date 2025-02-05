Акции российских золотодобытчиков растут на фоне рекордных цен на золото

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Акции российских золотодобытчиков демонстрируют рост, свидетельствуют данные Московской биржи. Положительная динамика отмечена на фоне рекордных цен на золото.
Так, по данным на 10:38 мск, акции компании «Полюс» торговались на уровне 17 992 ₽ за бумагу (+1,78%), а акции «ЮГК» росли на 4,33%, до 89,79 коп. за акцию.
В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex находилась на отметке $2 887,7 за тройскую унцию.
Ранее Всемирный совет по золоту в своем докладе указал, что мировой спрос на золото в 2024 году вырос на 1% по сравнению с 2023 годом, до 4 тыс. 974 тонн.