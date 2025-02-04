Стало известно, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки в РФ

«Разберем на примере: к концу года сумма депозитов россиян составляла порядка 57 трлн рублей, а компаний — 36 трлн рублей. Это связано в первую очередь с выгодными условиями по вкладам. Депозиты населения растут невероятными темпами: за последние три года сумма удвоилась, а за год увеличилась на рекордные 13,5 трлн рублей, или 31% год к году. Стоит отметить, что за всю историю существования банковской системы вплоть до начала 2015 года все накопления российских физлиц составили как раз эту сумму. Также за месяц депозиты выросли на ошеломляющие 6,1 трлн рублей. Учитывая это, целесообразно ли ЦБ РФ снижать ключевую ставку? Нет, поскольку класть деньги на вклады для граждан станет не так выгодно и их объем сократится», — объяснила она.