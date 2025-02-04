Стало известно, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки в РФ

О возможных факторах роста «Газете.Ru» рассказала Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, генеральный директор и создатель ООО «Международный онлайн-университет инвестиций». По ее мнению, рост ключевой ставки обусловлен сразу несколькими основными факторами: высокой инфляцией, избыточной денежной массой, дополнительными бюджетными расходами, изменениями курса доллара и воздействием санкционного давления.
«Разберем на примере: к концу года сумма депозитов россиян составляла порядка 57 трлн рублей, а компаний — 36 трлн рублей. Это связано в первую очередь с выгодными условиями по вкладам. Депозиты населения растут невероятными темпами: за последние три года сумма удвоилась, а за год увеличилась на рекордные 13,5 трлн рублей, или 31% год к году. Стоит отметить, что за всю историю существования банковской системы вплоть до начала 2015 года все накопления российских физлиц составили как раз эту сумму. Также за месяц депозиты выросли на ошеломляющие 6,1 трлн рублей. Учитывая это, целесообразно ли ЦБ РФ снижать ключевую ставку? Нет, поскольку класть деньги на вклады для граждан станет не так выгодно и их объем сократится», — объяснила она.
Дополнительно эксперт уточнила, что, в случае сокращения ставки, денежная масса, скорее всего, вернется к обороту в товарах. Параллельно возникнет риск роста курса валюты: граждане могут начать активно приобретать иностранную валюту. Новые санкции лишь усиливают инфляционные процессы, как и рост государственных бюджетных расходов. Последнее, в свою очередь, связано с увеличением курса валюты: курс доллара в границах 110−120 рублей будет способствовать сохранению высокой ключевой ставки, так как рост курса приводит к удорожанию товаров из-за пересмотра цен импортерами.
Ключевая цель Центрального банка заключается в сдерживании инфляции, так как ее высокий уровень негативно влияет на покупательную способность граждан, приводит к росту стоимости кредитов и уменьшению инвестиций в экономику.
«По последним данным, инфляция в России остается выше целевого уровня, установленного регулятором. Снижение ставки в такой ситуации вызовет новый всплеск потребительского спроса, что приведет к ускоренному росту цен. Поэтому ЦБ предпочитает сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы контролировать ситуацию», — отметила эксперт.
Отдельное внимание привлекла проблема роста денежной массы в экономике. Накопления населения в депозитах выросли за год на 31%, достигнув 57 трлн рублей. Корпоративные депозиты увеличились до 36 трлн рублей. В течение одного месяца объем вкладов увеличился на 6,1 трлн рублей. Эти средства пока остаются в банковской системе благодаря высоким депозитным ставкам. Однако снижение ключевой ставки Центральным банком приведет к понижению доходности вкладов, что может побудить граждан начать активное расходование накопленных средств, а компании — вкладывать их в бизнес. Это вызовет увеличение потребительского спроса, который уже оказывает давление на инфляцию.
«Дополнительные бюджетные расходы — еще один фактор, поддерживающий инфляцию. Государство тратит огромные суммы на инфраструктурные проекты, поддержку социальной сферы, финансирование стратегических отраслей. Эти деньги поступают в экономику и поддерживают спрос на товары и услуги, что снова толкает цены вверх. Если при этом ключевая ставка будет снижена, доступ к дешевым кредитам увеличится, что создаст дополнительную инфляционную нагрузку», — подчеркнула она.
При этом уровень ключевой ставки напрямую влияет на состояние курса рубля. Удержание нынешнего стабильного курса возможно во многом благодаря высоким процентным ставкам. Если ставка Центрального банка снизится, население начнет активно переводить рубли в иностранную валюту, вызвав значительный спрос на доллары и евро.
«Рост курса доллара до 110−120 рублей приведет к подорожанию импортных товаров, что автоматически разгонит инфляцию. Поэтому Центральный банк вынужден держать ставку на высоком уровне, чтобы контролировать валютный рынок», — заметила Кузнецова.
В такой ситуации важно учитывать и геополитические риски. Новые санкции осложняют внешнеэкономические операции, повышают стоимость импорта и сокращают приток валюты в страну. Компании теряют доступ к международным финансовым рынкам, что увеличивает важность внутренних источников инвестиций. В условиях подобных ограничений снижение ключевой ставки может усилить отток капитала, что создаст угрозу для стабильности экономики.
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что не ожидает быстрого снижения ставки и допускает возможность подобных мер лишь во второй половине года. В Банке России дополнительно подчеркнули, что смягчение текущей монетарной политики станет возможным при стабилизации экономики и отсутствии сильного внешнего давления.
«К чему готовиться россиянам? К усилению финансовой нагрузки, подорожанию кредитов и снижению покупательной способности. Однако из этой ситуации можно извлечь плюсы», — считает Кузнецова.
Она подчеркнула, что получить хорошую прибыль с учетом высоких процентов по вкладам, помогут навыки грамотного управления финансами. Эксперт посоветовала повышать уровень финансовой грамотности с использованием информации из надежные и авторитетные источники и не бояться применять полученные знания на практике для преумножения накоплений.
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