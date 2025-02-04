Росреестр запустил калькулятор для расчета госпошлины

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ о размерах и порядке расчета государственной пошлины. В результате в ряде случаев размер пошлины является фиксированным, а в других — зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости, цены сделки, категории заявителя (физическое или юридическое лицо).