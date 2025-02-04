Росреестр запустил калькулятор для расчета госпошлины

«На сайте Росреестра появился новый сервис “Калькулятор госпошлины”, который в режиме онлайн поможет предварительно рассчитать размер пошлины за проведение кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости», — отмечается в сообщении.
С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ о размерах и порядке расчета государственной пошлины. В результате в ряде случаев размер пошлины является фиксированным, а в других — зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости, цены сделки, категории заявителя (физическое или юридическое лицо).
«Любой гражданин при необходимости сможет в режиме онлайн самостоятельно рассчитать сумму госпошлины, что удобно при планировании операций с недвижимостью. Для работы с калькулятором не требуется авторизация на сайте», — сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.