Перечислены налоги, которые пенсионеры могут не платить

«Пенсионеры полностью освобождаются от уплаты земельного налога на участки площадью до шести соток. При владении более крупными наделами налог будет начисляться исключительно на площадь, превышающую установленный лимит», — сказал он.
По словам парламентария, пенсионерам также не нужно платить имущественный налог на квартиру или комнату, дачный домик площадью до 50 квадратных метров, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, гараж или машино-место в паркинге.
При этом, подчеркнул Никита Чаплин, данная льгота распространяется только на один объект каждой категории.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».