Неоднозначная динамика и потери индексов

Совет директоров Северстали (CHMF 1192,4 ₽, −1,6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, так что в 2025 году их тоже ждать не стоит. Основные причины — рост капитальных затрат (на 63% по сравнению с 2023 годом, до 118,5 млрд руб.) и снижение свободного денежного потока на 19%, который в IV квартале даже стал отрицательным. Показатель EBITDA снизился на 9%, а рентабельность сократилась до 29% из-за роста затрат, включая приобретение «А ГРУПП». Компания направит 169 млрд руб. на инвестиции в 2025 году, что снижает вероятность крупных дивидендов. Долговая нагрузка Северстали сохраняется на низком уровне (коэффициент «Чистый долг»/EBITDA на уровне −0,1x), тем не менее оценка по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 4,1x не выглядит низкой, что создает риски для котировок.