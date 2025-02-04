Нефть и газ. Торговые войны давят на котировки

Данный фактор заставляет рынок переоценить долгосрочные перспективы деловой активности в мире — торговые войны могут способствовать ее снижению и, как следствие, вести к сокращению спроса на энергоресурсы.
Сегодня рынок будет ожидать публикацию данных API о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы нефти за прошедшую неделю выросли, а запасы бензина и дистиллятов сократились.
Новостной фон
∙ Дональд Трамп отложил на месяц введение 25%-ных пошлин на товары из Канады и Мексики после того, как две страны согласились принять более жесткие меры по борьбе с миграцией и незаконным оборотом наркотиков на границе.
∙ Китай ввел пошлины на ряд американских товаров, включая СПГ, нефть и уголь. Действия послужили ответом на ранее введенную Дональдом Трампов 10%-ную пошлину на китайские товары. На долю США в прошлом году пришлось всего 1,7% от общего объема импорта нефти Китая. Чуть более 5% импорта СПГ в Китай поступает из США.
∙ Вчера члены ОПЕК+ не внесли никаких изменений в свои текущие планы по добыче и поставкам, несмотря на призывы Дональда Трампа снизить мировые цены на нефть. Картель намерен сдерживать объемы поставок до конца текущего квартала, а с апреля начать постепенное восстановление добычи.
∙ По данным опроса Bloomberg, добыча нефти ОПЕК в прошлом месяце снизилась после пожара на крупнейшем нефтяном месторождении Ирака.
∙ Индекс деловой активности Caixin в обрабатывающей промышленности Китая в январе снизился с 50,5 до 50,1.
∙ В порту Козьмино пришвартовался новый для российской нефтяной торговли танкер — Ling Hong, 17-летний Aframax.
∙ Нигерийский регулятор добычи нефти заявил, что откажет в выдаче разрешений на экспорт тем производителям, которые не выполняют квоты по поставке нефти на местные НПЗ, включая новый НПЗ Данготе. Нигерийским НПЗ в первой половине 2025 г. потребуется 0,77 млн баррелей б/с, а НПЗ Данготе — 0,55 млн б/с.
Фьючерсы на природный газ корректируются после быстрого взлета накануне. Возобновление роста возможно при достижении индикатором RSI часового графика зоны перепроданности.
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