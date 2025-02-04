Финансист предупредила россиян о поддельных уведомлениях о штрафах

По ее словам, получить такое уведомление можно в любом мессенджере, но чаще всего злоумышленники используют для этого электронную почту. Такое письмо кажется более достоверным, так как приходит с адреса «официального учреждения». В нем есть ссылка или QR-код для внесения платежа, указание на его срочность и предупреждение о последствиях, если человек не переведет деньги.