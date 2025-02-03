В Госдуме напомнили, как поддержат семьи с детьми в 2025 году

«Нам в свое время помог материнский капитал. Благодаря материнскому капиталу родилось как минимум 2,5 млн детей, но такая статистика была несколько лет назад. Думаю, количество рожденных детей уже подошло к 3 млн», — уточнила депутат.
По ее словам, единое пособие и семейная ипотека, которые положены всем при наличии детей определенного возраста, тоже являются значимыми мерами поддержки семей и демографии в целом.
Буцкая подчеркнула, что «волшебной таблетки», которая повысит демографию, не существует, но комплексные решения работают. По мнению депутата, часть мер рассчитана по помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Парламентарий посчитала, что эти способы не дают уверенности в завтрашнем дне, так как никому не хочется ощущать себя в затруднительном положении.
«Выплаты, в которых учитывается критерий нуждаемости, помогают семьям, у которых уже сейчас есть дети. Но эти меры не обладают демографическим эффектом. Хотя, с другой стороны, есть уверенность, что, как бы ни сложилась жизнь, государство поможет. Даже если семья вдруг осталась без зарплаты, государство доплачивает на каждого ребенка прожиточный минимум», — подчеркнула она.
По мнению Буцкой, подобные меры поддержки можно назвать фантастическими, потому что еще 10 лет назад о таких выплатах можно было только мечтать и подчеркивает, что государство делает «очень много».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».