В Госдуме напомнили, как поддержат семьи с детьми в 2025 году

«Выплаты, в которых учитывается критерий нуждаемости, помогают семьям, у которых уже сейчас есть дети. Но эти меры не обладают демографическим эффектом. Хотя, с другой стороны, есть уверенность, что, как бы ни сложилась жизнь, государство поможет. Даже если семья вдруг осталась без зарплаты, государство доплачивает на каждого ребенка прожиточный минимум», — подчеркнула она.