Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме напомнили, как поддержат семьи с детьми в 2025 году

Материнский капитал и ипотека под льготный процент — одни из главных мер поддержки семей, в которых есть дети, напомнила в беседе NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Нам в свое время помог материнский капитал. Благодаря материнскому капиталу родилось как минимум 2,5 млн детей, но такая статистика была несколько лет назад. Думаю, количество рожденных детей уже подошло к 3 млн», — уточнила депутат.

По ее словам, единое пособие и семейная ипотека, которые положены всем при наличии детей определенного возраста, тоже являются значимыми мерами поддержки семей и демографии в целом.

Буцкая подчеркнула, что «волшебной таблетки», которая повысит демографию, не существует, но комплексные решения работают. По мнению депутата, часть мер рассчитана по помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Парламентарий посчитала, что эти способы не дают уверенности в завтрашнем дне, так как никому не хочется ощущать себя в затруднительном положении.

«Выплаты, в которых учитывается критерий нуждаемости, помогают семьям, у которых уже сейчас есть дети. Но эти меры не обладают демографическим эффектом. Хотя, с другой стороны, есть уверенность, что, как бы ни сложилась жизнь, государство поможет. Даже если семья вдруг осталась без зарплаты, государство доплачивает на каждого ребенка прожиточный минимум», — подчеркнула она.

По мнению Буцкой, подобные меры поддержки можно назвать фантастическими, потому что еще 10 лет назад о таких выплатах можно было только мечтать и подчеркивает, что государство делает «очень много».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».