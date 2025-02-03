Пиво не до степени смешения. Российские производители ищут импорту похожую замену

После ухода из России из-за российско-украинского военного конфликта популярного ирландского стаута Guinness (темный элевый сорт пива), разливаемого на мощностях ОПХ по лицензии британской Diageo, компания начала выпуск своей аналогичной продукции — Black Sheep. В 2023 году холдинг подал заявку на регистрацию этого товарного знака, но в феврале 2024 года Роспатент отказал. Сейчас ОПХ пытается через суд отменить это решение ведомства, следует из картотеки арбитражных дел. Пивоваренная компания «Балтика» тоже недавно подала заявку на бренд, намекающий на чешское происхождение продукта, — Cesky Umelec («Чешский художник»). Но несмотря на это, как заявили «Ъ» в «Балтике», сейчас отмечается рост интереса потребителей к российской продукции. Летом 2022 года AB InBev Efes локализовала выпуск бельгийского пива Leffe, но уже осенью того же года компания остановила выпуск этой продукции и заменила ее брендом Abbe.