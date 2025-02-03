НСПК: объем оплат через СБП впервые превысил 2 трлн рублей за квартал

«В 2024 году мы отмечали планомерный рост объема и количества оплат через Систему быстрых платежей. Так, в четвертом квартале 2024 года оборот покупок через СБП впервые превысил 2 трлн руб. за три месяца, что почти в 2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Всего в ушедшем году россияне совершили платежей через СБП на 6,5 трлн рублей, а квартальный объем операций показывал рост в пределах от 230 до 280 млрд рублей», — отметил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.