Налоговые вычеты предложили индексировать на уровень инфляции

Демин отметил, что в последние годы наблюдается дисбаланс между финансовыми обязательствами граждан перед государством и мерами поддержки со стороны государства. «Штрафы, налоги и обязательные платежи ежегодно индексируются, тогда как налоговые вычеты, предоставляемые гражданам, остаются практически неизменными в течение длительного времени», — пояснил он.