Нефть. Экспорт российской нефти, пошлины Трампа и запасы

Давление на котировки оказывают опасения по поводу новых тарифов Трампа против Канады и Мексики. При этом другие фундаментальные факторы (например, сообщения о вероятном сокращении экспортных потоков российской нефти, а также слом восходящего тренда в индексе доллара DXY) вряд ли предполагают спуск в блок предыдущих минимумов на $70—72 за баррель.
Новостной фон.
∙ Дональд Трамп может ввести новые пошлины против Канады и Мексики уже в субботу, сообщила на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Однако кандидат Трампа на пост главы Минторга Говард Лютник вчера заявил, что Канада и Мексика могут избежать пошлин, если быстро закроют свои границы для фентанила.
∙ По мнению аналитиков IG Market, большого влияния на нефтяной рынок от обещаний Трампа ввести пошлины ожидать не стоит, так как трейдеры уже заложили этот фактор в текущие цены.
∙ Страны ОПЕК+ намерены обсудить усилия Дональда Трампа по наращиванию добычи в США и занять единую позицию по этому вопросу, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
∙ Экспорт российской нефти из западных портов страны в феврале, как ожидается, сократится на 8% по сравнению с январем. Причина — Россия наращивает переработку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух нефтетрейдеров.
∙ МЭА подверглось критике за акцент на политике чистой энергетики.
∙ Уолл-стрит готовится к резкому снижению прибыли американских НПЗ в IV квартале.
∙ Запасы нефти в США выросли сильнее ожиданий, добыча ускорила падение.
Фьючерсы на природный газ вчера реализовали отскок, о чем предупреждали ранее. В целом рост может продолжиться, так как за время последней коррекционной волны технические индикаторы на часовых графиках ушли в зону перепроданности.
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