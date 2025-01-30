Нефть. Экспорт российской нефти, пошлины Трампа и запасы

Давление на котировки оказывают опасения по поводу новых тарифов Трампа против Канады и Мексики. При этом другие фундаментальные факторы (например, сообщения о вероятном сокращении экспортных потоков российской нефти, а также слом восходящего тренда в индексе доллара DXY) вряд ли предполагают спуск в блок предыдущих минимумов на $70—72 за баррель.