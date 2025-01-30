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Нефть. Экспорт российской нефти, пошлины Трампа и запасы

Фьючерсы на нефть марки Brent (ICE Europe) продолжают спуск. Техническая картина выглядит неопределенной, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Давление на котировки оказывают опасения по поводу новых тарифов Трампа против Канады и Мексики. При этом другие фундаментальные факторы (например, сообщения о вероятном сокращении экспортных потоков российской нефти, а также слом восходящего тренда в индексе доллара DXY) вряд ли предполагают спуск в блок предыдущих минимумов на $70—72 за баррель.

Новостной фон.

∙ Дональд Трамп может ввести новые пошлины против Канады и Мексики уже в субботу, сообщила на этой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Однако кандидат Трампа на пост главы Минторга Говард Лютник вчера заявил, что Канада и Мексика могут избежать пошлин, если быстро закроют свои границы для фентанила.

∙ По мнению аналитиков IG Market, большого влияния на нефтяной рынок от обещаний Трампа ввести пошлины ожидать не стоит, так как трейдеры уже заложили этот фактор в текущие цены.

∙ Страны ОПЕК+ намерены обсудить усилия Дональда Трампа по наращиванию добычи в США и занять единую позицию по этому вопросу, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

∙ Экспорт российской нефти из западных портов страны в феврале, как ожидается, сократится на 8% по сравнению с январем. Причина — Россия наращивает переработку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух нефтетрейдеров.

∙ МЭА подверглось критике за акцент на политике чистой энергетики.

∙ Уолл-стрит готовится к резкому снижению прибыли американских НПЗ в IV квартале.

∙ Запасы нефти в США выросли сильнее ожиданий, добыча ускорила падение.

Фьючерсы на природный газ вчера реализовали отскок, о чем предупреждали ранее. В целом рост может продолжиться, так как за время последней коррекционной волны технические индикаторы на часовых графиках ушли в зону перепроданности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».