Каким будет курс рубля 31 января 2025: прогноз эксперта

Налоговый период января закончился, а рубль не собирается отступать. Юань сегодня побывал на 13,25, а официальный курс рубля к доллару на завтра символически укрепился до круглых 98. Российской валюте благоволит сезонность — профицит счета текущих операций в конце зимы-начале весны обычно на годовом максимуме. Также девальвацию сдерживают ожидания геополитических улучшений. Среди других факторов поддержки — жесткий курс ДКП и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. В феврале рубль может настигнуть негативный эффект от санкций в отношении нефтяного экспорта РФ, но краткосрочно курсы могут держаться у текущих уровней — 13,2−13,5 рублей за юань и 97−99 за доллар.