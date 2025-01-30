Каким будет курс рубля 31 января 2025: прогноз эксперта

Баланс факторов таков, что нет поводов для продаж, но и драйверов для дальнейшего уверенного роста недостаточно. Рубль не спешит отступать несмотря на завершение налогового периода, нефть забуксовала ниже $76 за баррель Brent, а геополитический фон по-прежнему не дает четких сигналов. Данные Росстата по темпам инфляции, вышедшие накануне вечером, оказались приняты нейтрально.
ФРС, как и ожидалось, оставила ставку без изменений (4,25−4,5%). На пресс-конференции глава американского регулятора Джером Пауэлл сделал акцент на том, что инфляционные риски сбалансирован и ФРС будет ждать указаний на замедление инфляции, прежде чем перейдет к дальнейшему снижению ключевой ставки. ЕЦБ снизил ставку на 0,25 п.п., что также было ожидаемо.
Завтра в США будут опубликованы данные по потребительским расходам в декабре. На российском рынке совет директоров Аэрофлота рассмотрит стратегию развития на период до 2030 г. и видение развития до 2035 г.
Для достижения индексом Мосбиржи планки 3000 п., перед которой расположено сильное техническое сопротивление, требуется весомый драйвер. Если такового не появится, рынок завершит неделю в боковике. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 января — 2875−2975 п.
Налоговый период января закончился, а рубль не собирается отступать. Юань сегодня побывал на 13,25, а официальный курс рубля к доллару на завтра символически укрепился до круглых 98. Российской валюте благоволит сезонность — профицит счета текущих операций в конце зимы-начале весны обычно на годовом максимуме. Также девальвацию сдерживают ожидания геополитических улучшений. Среди других факторов поддержки — жесткий курс ДКП и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. В феврале рубль может настигнуть негативный эффект от санкций в отношении нефтяного экспорта РФ, но краткосрочно курсы могут держаться у текущих уровней — 13,2−13,5 рублей за юань и 97−99 за доллар.
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