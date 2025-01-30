Игроки ждут дивидендов

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные результаты ГК «Астра» (ASTR 526,4 ₽, −0,62%) за 2024 год отражают увеличение отгрузок по сравнению с 2023 годом на 78% до 20 млрд руб. благодаря масштабированию бизнеса и увеличению числа клиентов. Компания продолжает укреплять лидерские позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% до 3 229. Сохраняем позитивный взгляд на компанию, «Астра» демонстрирует сильные операционные результаты, продолжает расти высокими темпами. Если чистая маржа останется на уровне прошлого года, то чистая прибыль по результатам 2024 года может составить около 7450 млрд руб., P/E в этом сценарии снизится до 14,8х.