Девелоперы выстроились к продажам. Регионы прирастают нераспроданным жильем

Объем предложения первичного жилья по всей России к концу 2024 года вырос на 30% год к году, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости». По итогам 2024 года в России реализовано более 13 млн кв. м нового жилья, показатель уменьшился на четверть год к году, сообщили в «Яндекс Недвижимости». Текущую тенденцию аналитики объясняют сокращением спроса в большинстве регионов страны после отмены в июне 2024 года массовой льготной ипотеки. В декабре 2024 года на первичном рынке в целом по России было выдано таких кредитов на общую сумму 161 млрд руб., что на 57% меньше год к году, подсчитали в Frank RG.