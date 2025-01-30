Декабрь стал рекордным за два года в РФ по снижению объема выданных кредитов

Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в декабре заняли ипотечные кредиты — 36%, месяцем ранее их доля была равна 32%. Доля кредитных карт осталась на уровне 27%. Доля кредитов наличными в декабре снизилась до 24% против 27% в ноябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 10% в декабре с 12% в ноябре. POS-кредиты сохранили за собой 2% в общем объеме кредитования. Годом ранее, в декабре 2023 года, наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 49% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 24%. Доля кредитных карт была равна 17%, автокредитов — 7%, POS-кредитов — 2%.