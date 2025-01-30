Декабрь стал рекордным за два года в РФ по снижению объема выданных кредитов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россияне в декабре 2024 года в общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования оформили в банках 2,93 млн кредитов на общую сумму 715,63 млрд рублей. Это самый низкий уровень кредитования за последние два года и с точки зрения количества оформленных кредитных договоров, и с точки зрения общего объема заемных денежных средств, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.
По данным ОКБ, в годовом отношении общее количество выдач снизилось на 48%, объем — на 59%. В декабре 2023 года было оформлено 5,66 млн кредитов на 1,75 трлн руб. По сравнению с ноябрем 2024 года количество выдач сократилось на 15%, объем — на 10%. В ноябре 2024 года было выдано 3,46 млн кредитов на 791,57 млрд руб.
В течение IV квартала 2024 года россиянами было оформлено 10,55 млн кредитных договоров на общую сумму 2,63 трлн рублей. По сравнению с III кварталом 2024 года количество выданных ссуд сократилось на 37%, объем — на 36%. С июля по сентябрь 2024 года было выдано 16,67 млн кредитов на 4,08 трлн рублей. По сравнению с IV кварталом 2023 года количество выдач сократилось на 41%, объем — на 51%. С октября по декабрь 2023 года было выдано 17,97 млн кредитов на 5,31 млн рублей.
Наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в декабре заняли ипотечные кредиты — 36%, месяцем ранее их доля была равна 32%. Доля кредитных карт осталась на уровне 27%. Доля кредитов наличными в декабре снизилась до 24% против 27% в ноябре. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 10% в декабре с 12% в ноябре. POS-кредиты сохранили за собой 2% в общем объеме кредитования. Годом ранее, в декабре 2023 года, наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств в 49% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 24%. Доля кредитных карт была равна 17%, автокредитов — 7%, POS-кредитов — 2%.
В декабре по сравнению с ноябрем наибольшее снижение кредитования зафиксировано в сегменте кредитов наличными, где количество выдач сократилось на 18%, объем — на 20%. Количество выдач автокредитов снизилось на 17%, объем — на 18%. POS-кредитование в количестве уменьшилось на 16%, в объеме — на 10%. Сегмент кредитных карт продемонстрировал снижение количества выдач на 13%, объема — на 10%. Количество выдач ипотечных кредитов за месяц сократилось на 1%, объем вырос на 3%, в льготном ипотечном кредитовании прирост составил 18% в количественном выражении и 11% в денежном.
Итоги 2024 года
Всего за прошедший год банки выдали 62,92 млн кредитов на 16,01 трлн рублей. По сравнению с 2023 годом количество выдач снизилось на 9%, объем — на 21%. В 2023 г. было выдано 69,11 млн кредитов на 20,25 трлн рублей.
По итогам 2024 года кредиты наличными заняли наибольшую долю в общем объеме кредитования — 35%, ипотека — 31%, кредитные карты — 19%, автокредиты — 12%, POS-кредиты — 2%. За аналогичный период 2023 года распределение долей было следующим: сегмент ипотечного кредитования — 41% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными — 35%, кредитные карты — 16%, автокредиты — 6%, POS-кредиты — 2%.
Единственным сегментом, продемонстрировавший рост за 2024 год в сравнении с итогами 2023 года, стало автокредитование. Увеличение количества и объемов выдач в этом сегменте составило 63%. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотечном кредитовании (количество −43%, объем −40%) В льготном ипотечном кредитовании количество выдач сократилось на 32%, объем — на 28%. Количество выдач кредитов наличными уменьшилось на 7%, объем — на 21%. В POS-кредитовании сокращение составило 24% в количественном выражении и 15% в денежном. Наименьшее снижение объемов кредитования в годовом отношении зафиксировано в сегменте кредитных карт (количество −7%, объем −5%).