В РФ оценка состояния жилья стала обязательной при распоряжении маткапиталом

«С этого года использовать средства материнского капитала на покупку дома (части дома или дома блокированной застройки) владельцы сертификата могут только при наличии заключения о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Такой документ выдают межведомственные комиссии, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. В их обязанности входит оценка помещения на соответствие необходимым требованиям и нормам», — говорится в сообщении.