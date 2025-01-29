В РФ оценка состояния жилья стала обязательной при распоряжении маткапиталом

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Социальный фонд объявил, что с 2025 года граждане смогут использовать средства материнского капитала на покупку дома только при наличии заключения о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует всем необходимым требованиям. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«С этого года использовать средства материнского капитала на покупку дома (части дома или дома блокированной застройки) владельцы сертификата могут только при наличии заключения о том, что жилье признано пригодным для проживания и соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Такой документ выдают межведомственные комиссии, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. В их обязанности входит оценка помещения на соответствие необходимым требованиям и нормам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что положительное заключение по приобретаемой с помощью маткапитала недвижимости можно получить в районной администрации. Далее владелец сертификата должен обратиться с оформленным заключением комиссии в Социальный фонд и подать заявление о распоряжении средствами. Такой порядок действий позволит пресекать использование господдержки на жилье, которое непригодно для проживания.
На сегодняшний день решение жилищных вопросов остается самым востребованным направлением материнского капитала, поэтому оно периодически получает обновления, помогающие делать распоряжение более удобным и безопасным. «Для удобства семей Социальный фонд также взаимодействует с банками, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление об использовании материнского капитала. Фонд в рамках информационного взаимодействия получает всю информацию из кредитной организации, снимая с родителей обязанность по самостоятельной подаче документов», — уточняется в сообщении.