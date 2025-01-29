SCMP: прорыв DeepSeek в области ИИ может изменить «национальную судьбу» Китая в технологической войне с США

Разработка DeepSeek «потребовала лишь примерно 1/50 затрат на обучение по сравнению с предыдущими моделями», что мгновенно вывело китайский стартап «в высшую лигу американских компаний, таких как OpenAI, Google и Anthropic, и в плане производительности, и в плане инноваций», считает американский предприниматель и эксперт по ИИ Гэри Маркус. По его словам, «гонка за “превосходство в сфере ИИ” закончена, по крайней мере на данный момент, и США в ней не выиграли». Однако это не означает, что США уже проиграли войну за ИИ, добавил он.