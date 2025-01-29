SCMP: прорыв DeepSeek в области ИИ может изменить «национальную судьбу» Китая в технологической войне с США

Руководители китайских технологических компаний и различные комментаторы приветствуют «разрушительную силу» нейросети DeepSeek, говорится в статье. Фэн Цзи, основатель и гендиректор Black Myth: Wukong, написал, что достижения стартапа DeepSeek в области ИИ могут изменить «национальную судьбу» Китая на фоне его затянувшейся технологической войны с США. Чжоу Хунъи, соучредитель, председатель и гендиректор китайской фирмы по кибербезопасности Qihoo 360, отметил в соцсетях:
Мы должны быть уверены, что Китай в конечном итоге победит в войне искусственного интеллекта с США.
Более экономичная разработка мощных моделей DeepSeek по сравнению с затратами крупных технологических компаний показывает, как далеко продвинулись китайские фирмы, занимающиеся искусственным интеллектом, несмотря на санкции США.
Китай — единственный рынок, который стремится к повышению эффективности языковых моделей из-за ограничений на чипы.
На его взгляд, администрация Трампа, вероятно, признает, что риск дальнейших ограничений «заставит Китай быстрее внедрять инновации».
Он также отметил, что «переоценка потребностей в вычислительной мощности может привести к падению или прекращению роста капиталовложений в ИИ в 2026 году». DeepSeek привлек внимание мирового сообщества именно благодаря экономически эффективной разработке новых мощных моделей.
Но, несмотря на эффективность, модели DeepSeek не ускорят монетизацию искусственного интеллекта, добавил Ли. DeepSeek сделала свою модель R1 бесплатной для использования, в то время как OpenAI за неограниченный доступ к своим моделям ежемесячно взимает 200 долларов.
Разработка DeepSeek «потребовала лишь примерно 1/50 затрат на обучение по сравнению с предыдущими моделями», что мгновенно вывело китайский стартап «в высшую лигу американских компаний, таких как OpenAI, Google и Anthropic, и в плане производительности, и в плане инноваций», считает американский предприниматель и эксперт по ИИ Гэри Маркус. По его словам, «гонка за “превосходство в сфере ИИ” закончена, по крайней мере на данный момент, и США в ней не выиграли». Однако это не означает, что США уже проиграли войну за ИИ, добавил он.
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