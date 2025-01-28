Лавров отметил превосходство китайской ИИ-модели DeepSeek над американскими

«Сегодня ежедневно поступают новости о прорывных достижениях в этой сфере, включая буквально утренние сообщения о том, как эффективно китайские специалисты обходят с гораздо меньшими затратами американцев», — добавил он. Министр подчеркнул, что Россия «всегда за честную конкуренцию, и такая честная конкуренция, конечно же, должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности».