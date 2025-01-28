Лавров отметил превосходство китайской ИИ-модели DeepSeek над американскими

«Отечественные эксперты выдвинули целый ряд предложений в ходе работы над проектом новых рекомендаций по этике нейротехнологий. При их непосредственном участии готовится отчет по выполнению рекомендаций об этике искусственного интеллекта, — сказал глава МИД на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. — Необходимо этот вопрос держать, конечно, на постоянном контроле».
«Сегодня ежедневно поступают новости о прорывных достижениях в этой сфере, включая буквально утренние сообщения о том, как эффективно китайские специалисты обходят с гораздо меньшими затратами американцев», — добавил он. Министр подчеркнул, что Россия «всегда за честную конкуренцию, и такая честная конкуренция, конечно же, должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности».
Китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чатбота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI.
Рынки бурно отреагировали на новинку в отрасли, оказавшуюся эффективнее американского конкурента ChatGPT. Технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции компании NVidia, поставщика дорогих чипов для OpenAI, рухнули на 16,86%.