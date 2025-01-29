Российский рынок не отреагировал на DeepSeek

Одной из положительных новостей вчера стало решение правительства Дании о предоставлении оператору «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG, разрешения на консервацию поврежденного газопровода для его защиты от коррозии. Акции Газпрома положительно отреагировали на эти новости, показав рост более чем на 3%, хотя завершили день повышением только на 2,2%. Тема будущих поставок российского газа в Европу по трубопроводам продолжает играть центральную роль в обсуждениях лидеров стран восточной Европы, которые перестали получать газ после остановки существующего транзита газа через территорию Украины.