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Цены на золото побили исторический рекорд 29 января

Стоимость апрельского фьючерса на золото поднималась выше 2 801 доллара за тройскую унцию 29 января, в среду. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на портале investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Так, по данным на 11:30 по московскому времени, цены на драгоценный металл поднимались до 2 801,86 доллара за тройскую унцию. Затем показатель перешел к снижению.

К концу торгового дня, в 17:22 мск, золото торговалось на уровне 2 802 доллара — максимальное значение за всю историю торгов.

По состоянию на 17:56 мск, стоимость фьючерса на золото составила 2 800,19 доллара за тройскую унцию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».