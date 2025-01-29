Цены на золото побили исторический рекорд 29 января

Так, по данным на 11:30 по московскому времени, цены на драгоценный металл поднимались до 2 801,86 доллара за тройскую унцию. Затем показатель перешел к снижению.
К концу торгового дня, в 17:22 мск, золото торговалось на уровне 2 802 доллара — максимальное значение за всю историю торгов.
По состоянию на 17:56 мск, стоимость фьючерса на золото составила 2 800,19 доллара за тройскую унцию.
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