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Bloomberg: ОПЕК+ прогнется под давлением Трампа

Президент США Дональд Трамп давно критикует Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Неудивительно, что ему потребовалось всего 72 часа после присяги, чтобы взять нефтяной картель под прицел: обращаясь к участникам Всемирного экономического форума в Давосе 23 января, он сказал, что попросит Саудовскую Аравию и ее союзников «снизить стоимость нефти», напоминает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Публичная реакция ОПЕК+ оказалась сдержанной: никто не хочет перечить Трампу. Но за закрытыми дверями прошел целый ряд встреч и консультаций между государствами-членами, и многие сомневаются, что ОПЕК+ сможет вечно противостоять давлению США, говорится в статье.

ОПЕК+ планировала с апреля начать поэтапно увеличивать добычу вплоть до конца 2026 года. Хотя очень немногие на рынке думали, что она выполнит этот план: картель уже трижды откладывал наращивание добычи, чтобы сохранить цены на высоком уровне.

И по крайней мере технически повышение добычи точно не было бы равносильно капитуляции перед Трампом.

Трамп же, со своей стороны, вряд ли готов самоубиться. Его стиль ведения переговоров прост: целься выше и продолжай давить. В новой администрации полно опытных нефтяников, которые знают, что цена ниже 50 долларов за баррель навредит американской нефтяной промышленности так же, как цена выше 100 долларов навредит экономическому росту США. Трампа, скорее всего, удовлетворило бы небольшое снижение цен на нефть — до 60−70 долларов за баррель.

В Белом доме прекрасно понимают, что снижение цен на нефть будет играть ключевую роль в компенсации влияния на инфляцию со стороны более высоких пошлин.

Тем не менее цены на нефть уже отреагировали на призыв Трампа: они упали только потому, что американский президент сказал, что они слишком высокие. Это недальновидно, но многие инвесторы уделяют больше внимания главному «бурильщику» нефтяного рынка, чем заявлениям и планам ОПЕК+.

У ОПЕК+ есть и еще одна проблема: Трамп контролирует «бычьи рычаги».

Цены на нефть в 2025 году повысятся, только если Белый дом введет санкции против России, Ирана и Венесуэлы. Но в данный момент Трамп поставил в приоритет сохранение низких цен на нефть, а не наказание зарубежных противников.

Так готов ли картель капитулировать? Не сейчас. Если с нынешних 78 долларов за баррель цены на нефть упадут до 70 долларов и ниже, рост добычи сланцевой нефти в США замедлится до минимума. Поскольку спрос по-прежнему ежегодно увеличивается примерно на 1 млн баррелей в день (что соответствует среднему показателю за последние 20 лет), сокращение предложения в США создаст возможности для наращивания поставок членов ОПЕК+.

Трамп знает, что ОПЕК+ — это и враг, и пугало, но картель также может быть союзником.

В конце концов, именно Трамп выступил посредником в сделке 2020 года между Саудовской Аравией и Россией по сокращению добычи, что привело тогда к росту цен на нефть. Трамп признал, что долгое время «ненавидел ОПЕК», но изменил свои взгляды, чтобы спасти американскую нефтяную промышленность.

Однако сейчас ОПЕК+ и рыночным быкам придется смириться с более низкими ценами.

Те же самые оптимистично настроенные эксперты, которые предвещали трехзначные цены на нефть в 2025 году, теперь говорят о 70 долларах за баррель как о вполне приемлемой цели.

И это только начало, дна рынка пока не видно, предполагает Bloomberg.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.