Bloomberg: ОПЕК+ прогнется под давлением Трампа

ОПЕК+ планировала с апреля начать поэтапно увеличивать добычу вплоть до конца 2026 года. Хотя очень немногие на рынке думали, что она выполнит этот план: картель уже трижды откладывал наращивание добычи, чтобы сохранить цены на высоком уровне.
Трамп же, со своей стороны, вряд ли готов самоубиться. Его стиль ведения переговоров прост: целься выше и продолжай давить. В новой администрации полно опытных нефтяников, которые знают, что цена ниже 50 долларов за баррель навредит американской нефтяной промышленности так же, как цена выше 100 долларов навредит экономическому росту США. Трампа, скорее всего, удовлетворило бы небольшое снижение цен на нефть — до 60−70 долларов за баррель.
Тем не менее цены на нефть уже отреагировали на призыв Трампа: они упали только потому, что американский президент сказал, что они слишком высокие. Это недальновидно, но многие инвесторы уделяют больше внимания главному «бурильщику» нефтяного рынка, чем заявлениям и планам ОПЕК+.
Цены на нефть в 2025 году повысятся, только если Белый дом введет санкции против России, Ирана и Венесуэлы. Но в данный момент Трамп поставил в приоритет сохранение низких цен на нефть, а не наказание зарубежных противников.
Так готов ли картель капитулировать? Не сейчас. Если с нынешних 78 долларов за баррель цены на нефть упадут до 70 долларов и ниже, рост добычи сланцевой нефти в США замедлится до минимума. Поскольку спрос по-прежнему ежегодно увеличивается примерно на 1 млн баррелей в день (что соответствует среднему показателю за последние 20 лет), сокращение предложения в США создаст возможности для наращивания поставок членов ОПЕК+.
В конце концов, именно Трамп выступил посредником в сделке 2020 года между Саудовской Аравией и Россией по сокращению добычи, что привело тогда к росту цен на нефть. Трамп признал, что долгое время «ненавидел ОПЕК», но изменил свои взгляды, чтобы спасти американскую нефтяную промышленность.
Однако сейчас ОПЕК+ и рыночным быкам придется смириться с более низкими ценами.
И это только начало, дна рынка пока не видно, предполагает Bloomberg.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.