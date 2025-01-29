Bloomberg: ОПЕК+ прогнется под давлением Трампа

Так готов ли картель капитулировать? Не сейчас. Если с нынешних 78 долларов за баррель цены на нефть упадут до 70 долларов и ниже, рост добычи сланцевой нефти в США замедлится до минимума. Поскольку спрос по-прежнему ежегодно увеличивается примерно на 1 млн баррелей в день (что соответствует среднему показателю за последние 20 лет), сокращение предложения в США создаст возможности для наращивания поставок членов ОПЕК+.