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Привет через 40 лет: удастся ли США обрушить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп 23 января призвал страны ОПЕК, прежде всего Саудовскую Аравию, снизить цены на нефть. По его словам, странно, что они не сделали этого еще до выборов в Соединенных Штатах. Замысел Трампа состоит в том, чтобы через снижение цены на нефть склонить Россию к приостановке СВО и переговорам по судьбе Украины, при этом сохраняя рычаги влияния на Москву. Идея президента США могла вдохновляться теорией о снижении цен в 1980-е, которые ослабили Советский Союз, — но к реальности она отношения не имеет. Подробности — в материале «Известий».

Источник: Reuters

Трамп, выступая в Давосе, обратился к руководителям стран ОПЕК напрямую. Помимо «миротворческого» смысла его предложение имеет и антиинфляционный: после падения цен на нефть центробанки мира могут начать снижать ставки. Ведь если черное золото подешевеет, угроза инфляции станет ниже и можно будет «ослабить вожжи» денежно-кредитной политики. Эффект на рынках оказался умеренным. Цены на нефть упали на 1−2%, но и только.

Заговор Рейгана — Фахда?

В своих заявлениях Трамп мог руководствоваться конспирологической теорией о том, что решающим актом холодной войны в 1980-е стали действия тогдашнего президента США Рональда Рейгана, который убедил Саудовскую Аравию радикально увеличить добычу. Это, в свою очередь, привело к падению цен на нефть ниже $10 за баррель (по современным ценам — около $29 за баррель). Спад цен стал неприятным развитием событий для Советского Союза в разгар перестройки — нефтедоллары помогали оплачивать жизненно необходимый импорт (в том числе и высокотехнологичный). Торговый баланс и бюджет СССР стали расходиться по швам, что в числе прочего (в рамках теории — в первую очередь) и привело в конечном итоге к его распаду в 1991 году.

В России эта теория в 1990-е и особенно в 2000—2010-е годы была популярна среди представителей всех политических убеждений, часто она воспринималась просто как факт. В США у нее тоже был ряд сторонников. Ее адептом был даже приемный сын самого Рейгана Майкл. Не так давно о ней говорил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, с намеком на то, что и сейчас американцы должны поступить так же ради поддержки Украины.

В некоторых подробностях она излагалась в книге политического консультанта Питера Швейцера «Победа: Тайная стратегия администрации Рейгана, ускорившая падение Советского Союза». В частности, там указывалось, что в 1981 году директор ЦРУ Уильям Кейси в ходе визита в Эр-Рияд поднял в одном и том же разговоре темы безопасности США и Саудовской Аравии и повышения саудовской нефтедобычи. Это, по мнению Швейцера, должно доказывать наличие скоординированной стратегии впоследствии.

«Не выиграл, а проиграл»

Однако эта теория не очень хорошо бьется с фактами. Во-первых, в 1981 году с ценами было всё отлично — они находились в районе исторического максимума. И хотя в следующие несколько лет они немного снизились, это было далеко от сильнейшего спада второй половины десятилетия. А вот с дисциплиной в ОПЕК тогда дело обстояло не лучшим образом. Большинство стран организации всеми правдами и неправдами пытались обмануть систему квот, добывая куда больше нефти, чем требовали договоренности. По сути, ОПЕК в этот период была дисфункциональной организацией, и все попытки ее негласного лидера — Саудовской Аравии — восстановить дисциплину обернулись неудачей.

Если посмотреть на цифры, то на протяжении нескольких лет саудиты снижали свою добычу. Причем не как сейчас (на пару-тройку миллионов баррелей от своих рекордных уровней), а серьезно. С 1981 по 1986 год производство нефти этой страной упало с более 10 до менее 4 млн баррелей в сутки. И лишь в 1986 году произошел разворот — после скандала во время очередного саммита представителей организации, когда находившимся в состоянии войны Ираку и Ирану было сделано предупреждение за нарушение квот. Эр-Рияд устал вытягивать мировые цены исключительно своими усилиями и начал повышать добычу. Но о возврате к прежним показателям речи даже не шло. В течение следующих двух лет объемы производства поднялись до 5 млн баррелей в сутки, по-прежнему вдвое меньше, чем на прошлом пике.

Исходя из теории Швейцера, можно было бы предположить, что американцы были обрадованы действиями Эр-Рияда или, напротив, возмущены недостаточной решительностью саудовского руководства. Оба этих предположения неверны. В реальности Рейган послал Джорджа Буша — старшего (в то время своего вице-президента) с миссией уговорить Саудовскую Аравию вернуть всё как было. Причина? Урон, который даже такие скромные усилия саудитов нанесли американской нефтедобывающей промышленности. Действительно, с 1986 и по самый конец 2000-х годов этот сектор экономики США клонился к упадку. Буш без обиняков заявил королю Фахду, что повышение саудовской добычи несет в себе прямую угрозу национальной безопасности США.

К этому стоит добавить, что советско-американские отношения после встреч Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике начали быстро улучшаться. В то же время советская нефтедобыча находилась на пике: в отличие от американской она все 1980-е работала в прибыль. Хотя снижение цен нанесло существенный удар по советской экономике, поставки находились на плато в 12 млн баррелей в сутки следующие несколько лет, и лишь с 1990 года начался их обвал. Причем связан он был не с падением цен на нефть (они на фоне иракско-кувейтского конфликта были на историческом максимуме), а скорее с общим кризисом советской экономики.

Лишняя нефть никому не нужна

Резюмируя, можно сказать, что хотя СССР и пострадал от падения цен на нефть во второй половине 1980-х годов (но называть его главной причиной распада Союза несерьезно — было множество других обстоятельств) и Саудовская Аравия действительно подняла добычу, в остальном теория скоординированных усилий и «хитрого плана» Вашингтона и Эр-Рияда не имеет связи с реальностью. Саудиты подняли добычу ненамного и крайне неохотно, США были от этого вовсе не в восторге, справедливо опасаясь последствий для собственного нефтяного сектора, а решающими факторами снижения мировых цен были скорее развитие энергосбережения в крупнейших экономиках мира, а также нехватка дисциплины среди остальных стран ОПЕК.

Современная ситуация не слишком перекликается с тогдашней, но кое-что общее все-таки есть. Как и тогда, ни одна из сторон, будь то Америка или Саудовская Аравия, не имеет достаточно сильных стимулов снижать цены. Саудиты несколько лет добровольно ограничивали собственную добычу и продолжают делать это сейчас. Для баланса нынешних амбициозных бюджетов королевства нужна цена на нефть в $100 за баррель.

Что касается США, то для них, как и 40 лет назад, снижение цен означает большие проблемы для их сланцевой отрасли. Большинство месторождений могут быть рентабельны при не менее чем $55−60 за баррель. Что мы и видим — ниже этих отметок после пандемии цены не падали. Планы масштабного бурения и увеличения добычи в Америке придут в противоречие с давлением на ОПЕК с целью снизить цены. Исходя из этого, можно констатировать, что идеи Трампа носят исключительно декларативный характер и каких-то перспектив за ними не стоит.