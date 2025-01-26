Привет через 40 лет: удастся ли США обрушить цены на нефть

Трамп, выступая в Давосе, обратился к руководителям стран ОПЕК напрямую. Помимо «миротворческого» смысла его предложение имеет и антиинфляционный: после падения цен на нефть центробанки мира могут начать снижать ставки. Ведь если черное золото подешевеет, угроза инфляции станет ниже и можно будет «ослабить вожжи» денежно-кредитной политики. Эффект на рынках оказался умеренным. Цены на нефть упали на 1−2%, но и только.
Заговор Рейгана — Фахда?
В своих заявлениях Трамп мог руководствоваться конспирологической теорией о том, что решающим актом холодной войны в 1980-е стали действия тогдашнего президента США Рональда Рейгана, который убедил Саудовскую Аравию радикально увеличить добычу. Это, в свою очередь, привело к падению цен на нефть ниже $10 за баррель (по современным ценам — около $29 за баррель). Спад цен стал неприятным развитием событий для Советского Союза в разгар перестройки — нефтедоллары помогали оплачивать жизненно необходимый импорт (в том числе и высокотехнологичный). Торговый баланс и бюджет СССР стали расходиться по швам, что в числе прочего (в рамках теории — в первую очередь) и привело в конечном итоге к его распаду в 1991 году.
В России эта теория в 1990-е и особенно в 2000—2010-е годы была популярна среди представителей всех политических убеждений, часто она воспринималась просто как факт. В США у нее тоже был ряд сторонников. Ее адептом был даже приемный сын самого Рейгана Майкл. Не так давно о ней говорил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, с намеком на то, что и сейчас американцы должны поступить так же ради поддержки Украины.
В некоторых подробностях она излагалась в книге политического консультанта Питера Швейцера «Победа: Тайная стратегия администрации Рейгана, ускорившая падение Советского Союза». В частности, там указывалось, что в 1981 году директор ЦРУ Уильям Кейси в ходе визита в Эр-Рияд поднял в одном и том же разговоре темы безопасности США и Саудовской Аравии и повышения саудовской нефтедобычи. Это, по мнению Швейцера, должно доказывать наличие скоординированной стратегии впоследствии.
«Не выиграл, а проиграл»
Однако эта теория не очень хорошо бьется с фактами. Во-первых, в 1981 году с ценами было всё отлично — они находились в районе исторического максимума. И хотя в следующие несколько лет они немного снизились, это было далеко от сильнейшего спада второй половины десятилетия. А вот с дисциплиной в ОПЕК тогда дело обстояло не лучшим образом. Большинство стран организации всеми правдами и неправдами пытались обмануть систему квот, добывая куда больше нефти, чем требовали договоренности. По сути, ОПЕК в этот период была дисфункциональной организацией, и все попытки ее негласного лидера — Саудовской Аравии — восстановить дисциплину обернулись неудачей.
Если посмотреть на цифры, то на протяжении нескольких лет саудиты снижали свою добычу. Причем не как сейчас (на пару-тройку миллионов баррелей от своих рекордных уровней), а серьезно. С 1981 по 1986 год производство нефти этой страной упало с более 10 до менее 4 млн баррелей в сутки. И лишь в 1986 году произошел разворот — после скандала во время очередного саммита представителей организации, когда находившимся в состоянии войны Ираку и Ирану было сделано предупреждение за нарушение квот. Эр-Рияд устал вытягивать мировые цены исключительно своими усилиями и начал повышать добычу. Но о возврате к прежним показателям речи даже не шло. В течение следующих двух лет объемы производства поднялись до 5 млн баррелей в сутки, по-прежнему вдвое меньше, чем на прошлом пике.
Исходя из теории Швейцера, можно было бы предположить, что американцы были обрадованы действиями Эр-Рияда или, напротив, возмущены недостаточной решительностью саудовского руководства. Оба этих предположения неверны. В реальности Рейган послал Джорджа Буша — старшего (в то время своего вице-президента) с миссией уговорить Саудовскую Аравию вернуть всё как было. Причина? Урон, который даже такие скромные усилия саудитов нанесли американской нефтедобывающей промышленности. Действительно, с 1986 и по самый конец 2000-х годов этот сектор экономики США клонился к упадку. Буш без обиняков заявил королю Фахду, что повышение саудовской добычи несет в себе прямую угрозу национальной безопасности США.
К этому стоит добавить, что советско-американские отношения после встреч Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике начали быстро улучшаться. В то же время советская нефтедобыча находилась на пике: в отличие от американской она все 1980-е работала в прибыль. Хотя снижение цен нанесло существенный удар по советской экономике, поставки находились на плато в 12 млн баррелей в сутки следующие несколько лет, и лишь с 1990 года начался их обвал. Причем связан он был не с падением цен на нефть (они на фоне иракско-кувейтского конфликта были на историческом максимуме), а скорее с общим кризисом советской экономики.
Лишняя нефть никому не нужна
Резюмируя, можно сказать, что хотя СССР и пострадал от падения цен на нефть во второй половине 1980-х годов (но называть его главной причиной распада Союза несерьезно — было множество других обстоятельств) и Саудовская Аравия действительно подняла добычу, в остальном теория скоординированных усилий и «хитрого плана» Вашингтона и Эр-Рияда не имеет связи с реальностью. Саудиты подняли добычу ненамного и крайне неохотно, США были от этого вовсе не в восторге, справедливо опасаясь последствий для собственного нефтяного сектора, а решающими факторами снижения мировых цен были скорее развитие энергосбережения в крупнейших экономиках мира, а также нехватка дисциплины среди остальных стран ОПЕК.
Современная ситуация не слишком перекликается с тогдашней, но кое-что общее все-таки есть. Как и тогда, ни одна из сторон, будь то Америка или Саудовская Аравия, не имеет достаточно сильных стимулов снижать цены. Саудиты несколько лет добровольно ограничивали собственную добычу и продолжают делать это сейчас. Для баланса нынешних амбициозных бюджетов королевства нужна цена на нефть в $100 за баррель.
Что касается США, то для них, как и 40 лет назад, снижение цен означает большие проблемы для их сланцевой отрасли. Большинство месторождений могут быть рентабельны при не менее чем $55−60 за баррель. Что мы и видим — ниже этих отметок после пандемии цены не падали. Планы масштабного бурения и увеличения добычи в Америке придут в противоречие с давлением на ОПЕК с целью снизить цены. Исходя из этого, можно констатировать, что идеи Трампа носят исключительно декларативный характер и каких-то перспектив за ними не стоит.