Привет через 40 лет: удастся ли США обрушить цены на нефть

Если посмотреть на цифры, то на протяжении нескольких лет саудиты снижали свою добычу. Причем не как сейчас (на пару-тройку миллионов баррелей от своих рекордных уровней), а серьезно. С 1981 по 1986 год производство нефти этой страной упало с более 10 до менее 4 млн баррелей в сутки. И лишь в 1986 году произошел разворот — после скандала во время очередного саммита представителей организации, когда находившимся в состоянии войны Ираку и Ирану было сделано предупреждение за нарушение квот. Эр-Рияд устал вытягивать мировые цены исключительно своими усилиями и начал повышать добычу. Но о возврате к прежним показателям речи даже не шло. В течение следующих двух лет объемы производства поднялись до 5 млн баррелей в сутки, по-прежнему вдвое меньше, чем на прошлом пике.