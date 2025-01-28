В Госдуме исключили уменьшение выплат при прогрессивной шкале маткапитала

«Подход тут должен быть очень взвешенный, хотя бы исходя из того, что, делая прогрессивный материнский капитал, мы не можем его уменьшать, как я считаю. <…> Любая история об изменении вариантов выплат материнского капитала, как мне кажется, должна исходить из того, чтобы давать больше, при этом не забирая то, что есть», — рассказала Буцкая ТАСС.