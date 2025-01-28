В Госдуме исключили уменьшение выплат при прогрессивной шкале маткапитала

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение правительству и комиссии Госсовета по направлению «Семья» до 1 декабря рассмотреть возможность увеличения размера материнского капитала с учетом порядка рождения ребенка.
«Подход тут должен быть очень взвешенный, хотя бы исходя из того, что, делая прогрессивный материнский капитал, мы не можем его уменьшать, как я считаю. <…> Любая история об изменении вариантов выплат материнского капитала, как мне кажется, должна исходить из того, чтобы давать больше, при этом не забирая то, что есть», — рассказала Буцкая ТАСС.
Депутат уточнила, что введение изменений потребует принятия нового федерального закона. Проработка изменений может занять длительный срок, что позволит все «проработать и просчитать» и принять взвешенное решение, отметила она.
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