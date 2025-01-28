Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме исключили уменьшение выплат при прогрессивной шкале маткапитала

Увеличение размера материнского капитала в зависимости от порядка рождения ребенка не должно снижать текущий объем выплат, которые получают родители, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам защиты семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение правительству и комиссии Госсовета по направлению «Семья» до 1 декабря рассмотреть возможность увеличения размера материнского капитала с учетом порядка рождения ребенка.

«Подход тут должен быть очень взвешенный, хотя бы исходя из того, что, делая прогрессивный материнский капитал, мы не можем его уменьшать, как я считаю. <…> Любая история об изменении вариантов выплат материнского капитала, как мне кажется, должна исходить из того, чтобы давать больше, при этом не забирая то, что есть», — рассказала Буцкая ТАСС.

Депутат уточнила, что введение изменений потребует принятия нового федерального закона. Проработка изменений может занять длительный срок, что позволит все «проработать и просчитать» и принять взвешенное решение, отметила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».