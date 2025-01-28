Нефть. Россия наращивает нефтепереработку из-за санкций США

∙ Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают объемы переработки на фоне новых санкций США, которые вызывают сложности с экспортом сырой нефти. По сообщению источников Reuters, объемы нефтепереработки в России с 15 по 19 января выросли на 2% по сравнению с предыдущей неделей и находятся на 1,2% выше среднего показателя января прошлого года. Для экспорта топлива возможностей у страны больше — как по цене продажи, так и по наличию доступных для этого танкеров.