Нефть. Россия наращивает нефтепереработку из-за санкций США

Котировки пришли в блок консолидации $76−77,6 за баррель. Коррекционная волна вчера была усилена падением американских акций технологических компаний — такие резкие колебания довольно часто приводят к оттоку ликвидности из всех других активов и рынков.
Новостной фон
∙ Нефтетрейдеры считают, что ОПЕК+ на февральской мониторинговой встрече оставит в силе ранее принятую стратегию по сокращению поставок — несмотря на призывы Дональда Трампа «открыть краны и снизить цены на нефть».
∙ Премьер-министр Альберты заявил, что страна должна готовиться к тарифам, которые Трамп обещал ввести уже с 1 февраля.
∙ Нефтяные отрасли Канады и США настолько взаимозависимы, что это усложняет планы Трампа по введению пошлин. Канада полагается на порты побережья Мексиканского залива, экспортируя около 200 тыс. б/с в такие страны, как Индия и Испания. А НПЗ Среднего Запада США сильно зависимы от канадской нефти с точки зрения логистики и инфраструктуры поставок.
∙ Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают объемы переработки на фоне новых санкций США, которые вызывают сложности с экспортом сырой нефти. По сообщению источников Reuters, объемы нефтепереработки в России с 15 по 19 января выросли на 2% по сравнению с предыдущей неделей и находятся на 1,2% выше среднего показателя января прошлого года. Для экспорта топлива возможностей у страны больше — как по цене продажи, так и по наличию доступных для этого танкеров.
∙ По расчетам аналитиков FGE, НПЗ в Шаньдуне в краткосрочной перспективе потеряют до 1 млн б/с поставок нефти из-за того, что Shandong Port Group перестала работать с танкерами, попавшими под санкции США. При этом наблюдается рост спроса на другие поставки из России, но они обходятся дороже. Индийские НПЗ, наоборот, стремятся осуществить больше закупок до того, как санкции официально вступят в силу.
∙ Крупнейшие американские нефтяные компании делают ставку на рост прибыли, а не на наращивание нового бурения и связанных с этим капзатрат. Тенденция противоречит лозунгу Дональда Трампа «Бури, детка, бури/Drill, baby, drill!».
∙ Sinopec нарастит объемы переработки нефти в феврале на фоне сокращения объемов переработки со стороны независимых НПЗ, а также из-за роста спроса на топливо в период празднования китайского Нового года.
∙ По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, управляющие фондами сформировали самую большую чистую длинную позицию по фьючерсам на сырую нефть за девять месяцев. Возможная причина — риторика Трампа о необходимости введения пошлин на импортные товары из разных стран служит проинфляционным фактором.
∙ Саудовская Аравия в марте может повысить цены на нефть для покупателей из Азии до самого высокого уровня за более чем год.
Фьючерсы на природный газ продолжают корректироваться. Вчера котировки закрылись ниже тренда, который тянулся с октября прошлого года — негативно. Завтра ожидается экспирация ближнего контракта. Следующий торгуется на 12% дешевле, поэтому на графике появится большой технический гэп.
∙ По мнению аналитиков банка Jefferies, модель DeepSeek более энергоэффективна, что ставит под сомнение прогнозы о существенном росте спроса на электроэнергию в США в 2030—2035 гг.
∙ В США на эту неделю прогнозируют более высокую температуру, что может снизить спрос на отопление помещений.
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