Депутат пояснил, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году

Как отметил депутат, окончить трудовую деятельность до наступления пенсионного возраста вправе сотрудники с инвалидностью и те, кто работает на опасных производствах.
«Это касается тех, чья работа связана с особыми условиями труда, а также ряда других категорий граждан, кому предоставляются подобные льготы. Это возможно для тех, кто работал в особо тяжелых или опасных условиях либо из-за потери здоровья или инвалидности. К 2025 году минимальный пенсионный коэффициент или ИПК, необходимый для досрочного выхода на пенсию, будет составлять не менее 30», — уточнил Чаплин.
Парламентарий рассказал, что выйти досрочно на пенсию также могут военнослужащие, отслужившие 20 лет в армии или силовых структурах и достигшие 45 лет. То же самое касается госслужащих со стажем работы 15 лет.
«Либо при 25-летнем общем стаже, из которых 12,5 года на военной службе, и соответствующую причину увольнения. Трудовой стаж: мужчины с 42-летним стажем могут выйти на пенсию в 63 года, а женщины с 37-летним стажем — в 58 лет. Работа в тяжелых условиях: медработники, педагоги и творческие профессии также обладают правом выйти на пенсию досрочно, в зависимости от своего стажа», — отметил Чаплин.
Депутат заявил, что право на досрочную пенсию предоставляется медикам, работающим в сельской местности с 25-летним стажем, городским врачам после 30 лет профессиональной деятельности, а также артистам с опытом работы от 15 до 30 лет.
Чаплин подчеркнул, что аналогичное право предусмотрено для людей, ухаживающих за ребенком-инвалидом младше восьми лет. В таком случае мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50 лет, при этом возраст дополнительно снижается за каждый полный год ухода.
Кроме того, по его словам, многодетные матери с 15-летним трудовым стажем могут выйти на пенсию досрочно, если самому младшему ребенку исполнилось восемь лет. Парламентарий также отметил, что на более ранний выход на пенсию могут рассчитывать граждане, работавшие в условиях Крайнего Севера.
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