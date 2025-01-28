Депутат пояснил, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году

«Либо при 25-летнем общем стаже, из которых 12,5 года на военной службе, и соответствующую причину увольнения. Трудовой стаж: мужчины с 42-летним стажем могут выйти на пенсию в 63 года, а женщины с 37-летним стажем — в 58 лет. Работа в тяжелых условиях: медработники, педагоги и творческие профессии также обладают правом выйти на пенсию досрочно, в зависимости от своего стажа», — отметил Чаплин.