Запад шокирован китайским интеллектом

Но самое главное — DeepSeek обучала свою модель на далеко не самых передовых графических процессорах Nvidia H800. Их американская компания разработала специально для поставок в Китай, урезав мощность так, чтобы те не подпадали под санкции США. В октябре прошлого года администрация Джо Байдена запретила и их поставку в Китай, но на тот момент у DeepSeek были уже тысячи этих процессоров.