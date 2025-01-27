Стоимость кофе взлетела на фоне угроз США Колумбии

Фьючерсы на зерно подорожали почти на 0,8 процента, до 3,5 доллара за фунт. На максимуме стоимость сырья повышалась до рекордных с 1972 года 3,55 доллара за тот же объем.
В 2024 году кофе подорожал на 70 процентов, в ноябре фьючерсы на арабику поднялись до уровней конца прошлого века и продолжили расти в связи с негативными ожиданиями по поставкам. Причиной стали данные, что после сильной засухи в Бразилии грядущих дождей будет недостаточно для восстановления влажности почвы.
Главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли предположил, что для улучшения предложения и пополнения запасов, которые необходимы для снижения цен, потребуются годы. Такие сроки специалист предсказывает с учетом исторических данных.
На выходных Трамп поручил немедленно ввести 25-процентные пошлины против Колумбии. Поводом стал отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе — принимать рейсы с депортируемыми гражданами.
В случае введения пошлин со стороны США Колумбия пообещала в ответ поднять тарифы на американские товары на ту же величину. Президент республики Густаво Петро велел министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США в качестве ответной зеркальной меры. «Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — пояснил он.