Стоимость кофе взлетела на фоне угроз США Колумбии

В случае введения пошлин со стороны США Колумбия пообещала в ответ поднять тарифы на американские товары на ту же величину. Президент республики Густаво Петро велел министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США в качестве ответной зеркальной меры. «Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — пояснил он.