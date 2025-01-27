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СМИ: пошлины Трампа против Колумбии «ударят» по ценам на кофе

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против Колумбии на уровне 25% на короткое время вызвали опасения дальнейшего роста цен на кофе, которые и так бьют рекорды. Об этом сообщил портал Axios.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Annie Spratt/CC0

Ранее в воскресенье, напомнило издание, американский лидер обещал ввести чрезвычайные 25-процентные пошлины на колумбийские товары после того, как латиноамериканская страна отказалась принять два рейса для депортации из США.

По данным портала, зерна из Колумбии составляют 20% американского импорта кофе. При этом другой крупный поставщик, Бразилия, испытывает трудности с урожаем на фоне неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, за последние полгода фьючерсы на кофейные бобы подорожали на 45%, а индекс потребительских цен на кофе поднялся до рекордного за несколько десятилетий уровня.

«Введенные Трампом ответные пошлины в размере 25% в отношении Колумбии могут только усугубить наблюдаемый в настоящее время резкий рост цен на кофе, в результате чего американцы будут платить за свою утреннюю чашку еще больше», — подчеркнул портал.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».