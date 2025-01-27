СМИ: пошлины Трампа против Колумбии «ударят» по ценам на кофе

«Введенные Трампом ответные пошлины в размере 25% в отношении Колумбии могут только усугубить наблюдаемый в настоящее время резкий рост цен на кофе, в результате чего американцы будут платить за свою утреннюю чашку еще больше», — подчеркнул портал.