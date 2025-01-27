Продажи шин машинально выросли. Рост авторынка увлек за собой сопутствующий товар

В «Кордианте» отмечают, что свою актуальность не теряют тренды, начавшиеся еще в 2023 году, — ускорение роста среднего посадочного диаметра шин за счет большого количества китайских кроссоверов и обновление типоразмерного ряда на фоне увеличивающегося количества новых моделей автомобилей. По данным «Автостата», в прошлом году продажи новых китайских машин, которые в большинстве своем представлены в сегменте кроссоверов, выросли на 68% год к году, до 905,95 тыс. штук. Число новых моделей, вышедших в 2024 году в РФ, сообщало агентство, превысило 100 штук. В Ikon Tyres ранее отмечали рост китайских брендов на российском рынке легковых шин с 11% в 2019 году до 37% к 2024 году, что, по мнению компании, несет риски для местных игроков.