Нефть и газ. Новый прогноз Goldman Sachs и экспирация фьючерсов

Срок действия данного контракта приближается к концу — его экспирация пройдет 31 января.
Следующий контракт (BRNJ2025) торгуется на 1,36% ниже в силу общей бэквордационной структуры нефтяных фьючерсов — в районе $77,1. Постепенно ликвидность будет перетекать к нему.
Гэп на графике в большей степени связан с переходом TradingView на следующий контракт. Однако фундаментальные негативные факторы тоже имеются.
Во-первых, свежие данные о производственной активности в Китае оказались хуже ожиданий. Во-вторых, влияние может оказывать новый прогноз от Goldman Sachs — аналитики инвестдома сомневаются в том, что новые санкции США смогут привести к сокращению объемов поставок российской нефти на мировой рынок. Напомним, что январское ралли фундаментально было основано на тезисе о том, что выпадение части российских баррелей сможет компенсировать тот профицит предложения, который ожидается в этом году. В любом случае, делать выводы об эффективности новых санкций пока рано.
Индекс доллара DXY на прошлой неделе пробил восходящий тренд и ускорил снижение. Если нисходящая динамика продолжится, то это будет позитивно для цен сырьевых товаров. На этой неделе влияние на DXY могут оказать заявления Джерома Пауэлла.
Ключевые события недели:
С 28/01 по 03/02 включительно в Китае выходные дни в связи с празднованием Китайского Нового года. Этот фактор может влиять на торговую активность китайских покупателей на сырьевых рынках.
28/01, вторник — API опубликует данные о недельном изменении запасов нефти в США.
29/01, среда — официальные данные о запасах нети в США представит EIA; ФРС вынесет решение по процентным ставкам. Также на этот день запланирована экспирация ближнего фьючерса на природный газ.
31/01, пятница — число буровых установок от Baker Hughes; экспирация ближнего фьючерса на нефть марки Brent.
Новостной фон.
∙ Производственная активность в Китае в январе сократилась и оказалась хуже ожиданий рынка. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности уменьшился с 50,1 до 49,1 пунктов — минимум за последние 5 месяцев. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже — на ослабление.
∙ По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc., новые санкции США в отношении российской нефтяной отрасли вряд ли нанесут серьезный удар по объему нефтяного экспорта. Причина — высокие ставки фрахта и скидки на сорт ВСТО поддерживают поставки российской нефти на мировой рынок. Также в Goldman Sachs считают, что западные санкции будут нацелена на максимизацию скидок, а не на сокращение объемов российской нефти.
Аналитики JP Morgan считают, что некоторая премия за риск в нефтяных ценах все-таки должна присутствовать, так как почти 20% мирового флота судов класса Aframax в находятся под санкциями.
∙ По данным Baker Hughes, число нефтяных и газовых буровых установок в США упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года. Снижение буровых установок идет третью неделю подряд, несмотря на призывы Дональда Трампа о необходимости наращивания добычи. Динамика числа буровых установок — ранний индикатор будущей добычи.
∙ США разъяснили Индии, что российские нефтяные танкеры, попавшие под санкции, могут быть разгружены до 27 февраля.
∙ Chevron заявила о завершения проекта по расширению нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане, на котором к середине 2025 года будет добываться 1 млн б/с. В настоящее время на месторождении добывается 0,7 млн б/с. При этом Казахстан связан с ОПЕК+ обязательствами по ограничению поставок.
∙ Стоимости фрахта нефти с Ближнего Востока в Китай упала почти на треть с пиков января.
Фьючерсы на природный газ продолжают корректироваться к линии своего первого восходящего тренда (район $3,664/MMBtu). Здесь также ожидается экспирация ближнего контракта — 29 января. При этом следующий фьючерс торгуется почти на 15% ниже — в районе $3,259. В итоге, при склейке контрактов в TradingView на графике появится огромный технический гэп.
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