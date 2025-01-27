Нефть и газ. Новый прогноз Goldman Sachs и экспирация фьючерсов

Во-первых, свежие данные о производственной активности в Китае оказались хуже ожиданий. Во-вторых, влияние может оказывать новый прогноз от Goldman Sachs — аналитики инвестдома сомневаются в том, что новые санкции США смогут привести к сокращению объемов поставок российской нефти на мировой рынок. Напомним, что январское ралли фундаментально было основано на тезисе о том, что выпадение части российских баррелей сможет компенсировать тот профицит предложения, который ожидается в этом году. В любом случае, делать выводы об эффективности новых санкций пока рано.