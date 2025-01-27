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Нефть и газ. Новый прогноз Goldman Sachs и экспирация фьючерсов

Ближний фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на некоторое снижение, продолжает торговаться в районе целевых значений коррекции, которые были обозначены в предыдущих обзорах, — это район $77,5—78 за баррель. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

Срок действия данного контракта приближается к концу — его экспирация пройдет 31 января.

Следующий контракт (BRNJ2025) торгуется на 1,36% ниже в силу общей бэквордационной структуры нефтяных фьючерсов — в районе $77,1. Постепенно ликвидность будет перетекать к нему.

Гэп на графике в большей степени связан с переходом TradingView на следующий контракт. Однако фундаментальные негативные факторы тоже имеются.

Во-первых, свежие данные о производственной активности в Китае оказались хуже ожиданий. Во-вторых, влияние может оказывать новый прогноз от Goldman Sachs — аналитики инвестдома сомневаются в том, что новые санкции США смогут привести к сокращению объемов поставок российской нефти на мировой рынок. Напомним, что январское ралли фундаментально было основано на тезисе о том, что выпадение части российских баррелей сможет компенсировать тот профицит предложения, который ожидается в этом году. В любом случае, делать выводы об эффективности новых санкций пока рано.

Индекс доллара DXY на прошлой неделе пробил восходящий тренд и ускорил снижение. Если нисходящая динамика продолжится, то это будет позитивно для цен сырьевых товаров. На этой неделе влияние на DXY могут оказать заявления Джерома Пауэлла.

Ключевые события недели:

С 28/01 по 03/02 включительно в Китае выходные дни в связи с празднованием Китайского Нового года. Этот фактор может влиять на торговую активность китайских покупателей на сырьевых рынках.

28/01, вторник — API опубликует данные о недельном изменении запасов нефти в США.

29/01, среда — официальные данные о запасах нети в США представит EIA; ФРС вынесет решение по процентным ставкам. Также на этот день запланирована экспирация ближнего фьючерса на природный газ.

31/01, пятница — число буровых установок от Baker Hughes; экспирация ближнего фьючерса на нефть марки Brent.

Новостной фон.

∙ Производственная активность в Китае в январе сократилась и оказалась хуже ожиданий рынка. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности уменьшился с 50,1 до 49,1 пунктов — минимум за последние 5 месяцев. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже — на ослабление.

∙ По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc., новые санкции США в отношении российской нефтяной отрасли вряд ли нанесут серьезный удар по объему нефтяного экспорта. Причина — высокие ставки фрахта и скидки на сорт ВСТО поддерживают поставки российской нефти на мировой рынок. Также в Goldman Sachs считают, что западные санкции будут нацелена на максимизацию скидок, а не на сокращение объемов российской нефти.

Аналитики JP Morgan считают, что некоторая премия за риск в нефтяных ценах все-таки должна присутствовать, так как почти 20% мирового флота судов класса Aframax в находятся под санкциями.

∙ По данным Baker Hughes, число нефтяных и газовых буровых установок в США упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года. Снижение буровых установок идет третью неделю подряд, несмотря на призывы Дональда Трампа о необходимости наращивания добычи. Динамика числа буровых установок — ранний индикатор будущей добычи.

∙ США разъяснили Индии, что российские нефтяные танкеры, попавшие под санкции, могут быть разгружены до 27 февраля.

∙ Chevron заявила о завершения проекта по расширению нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане, на котором к середине 2025 года будет добываться 1 млн б/с. В настоящее время на месторождении добывается 0,7 млн б/с. При этом Казахстан связан с ОПЕК+ обязательствами по ограничению поставок.

∙ Стоимости фрахта нефти с Ближнего Востока в Китай упала почти на треть с пиков января.

Фьючерсы на природный газ продолжают корректироваться к линии своего первого восходящего тренда (район $3,664/MMBtu). Здесь также ожидается экспирация ближнего контракта — 29 января. При этом следующий фьючерс торгуется почти на 15% ниже — в районе $3,259. В итоге, при склейке контрактов в TradingView на графике появится огромный технический гэп.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».