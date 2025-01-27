Меры на весах: ЦБ сохранил ставку из-за снижения кредитов бизнесу в 1,5 раза

Кредитование бизнеса в ноябре снизилось сразу в 1,5 раза, до 5,8 трлн рублей. Именно это стало причиной сохранения ключевой ставки 20 декабря — такое сокращение оказалось самым резким как минимум с 2019 года, выяснили «Известия». До этого глава регулятора Эльвира Набиуллина в публичном поле лишь намекала, что, по предварительным данным, показатель «значительно» снизился, не называя конкретных цифр. После декабрьского решения ЦБ банки уже снизили ставки по вкладам. Впрочем, кредиты всё еще выдаются под неподъемно высокие проценты — это замедляет инвестиционную активность и, как следствие, экономический рост. О том, какое решение исходя из этого может принять Банк России в феврале, — в материале «Известий».
Почему ЦБ решил сохранить ключевую в декабре 2024-го
Уже больше месяца прошло с последнего декабрьского заседания ЦБ, где он решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям рынка о ее повышении. Но до сих пор не были представлены цифры, которые повлияли на решение регулятора. Октябрьские данные, опубликованные к 20 декабря, говорили о сохраняющемся росте корпоративного кредитования — именно этот сегмент был в фокусе внимания Банка России и именно поэтому аналитики ожидали, что ключевую поднимут до 23%.
Объясняя решение сохранить ставку, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявляла, что темпы роста кредитования «значительно замедлились». Она подчеркнула: в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции.
— Эффекты от ужесточения денежно-кредитных условий уже начали проявляться в ноябре. Рост общего кредитного портфеля существенно замедлился. При этом впервые за долгое время темпы роста корпоративного кредитного портфеля снизились. Розничный портфель уже два месяца практически не растет, — уточняла тогда Эльвира Набиуллина.
Как говорил зампред Банка России Алексей Заботкин, регулятор тогда уже располагал предварительными данными по ноябрю. По его словам, ЦБ в конце года был в плотном контакте с бизнесом и банками и убедился в том, что корпорации поменяли планы по наращиванию кредитования. Тем не менее абсолютных цифр по объему выдач корпоративных ссуд в ноябре в публичном поле пока не было.
Как выяснили «Известия», объем кредитов юридическим лицам-резидентам и ИП в рублях упал в ноябре 2024-го в 1,5 раза — до 5,8 трлн рублей. Судя по данным ЦБ, это самое большое сокращение за всё время ведения статистики с 2019 года. «Известия» направили запросы в пресс-службу регулятора и банков для подтверждения тренда.
Корпоративное кредитование в ноябре 2024-го
По ходу повышения ключевой ставки наблюдался «отложенный эффект» — сначала организации продолжали брать деньги в банках, но дальнейший рост стоимости кредита все-таки охладил их интерес, пояснил председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев. Не все компании обладают высокой рентабельностью, которая бы им позволила кредитоваться под 25−30% годовых, отметил профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Зверева.
Также повлияли высокие требования банков к своим заемщикам. По словам основателя изыскательной компании «Гектар Групп» Павла Семочкина, финансовые организации понимают, что «дорогие» деньги создают повышенные риски дефолта, и с большей осторожностью оформляют такие ссуды.
Однако кредитование охлаждается неравномерно — есть сегменты, которые практически не сокращаются, они не так чувствительны к высокой ставке, уточнил Павел Самиев. Речь идет о оборотном кредитовании, торговом финансировании — бизнес продолжает брать такие займы, так как это необходимо для поддержания ликвидности.
Какой будет ставка по итогам февральского заседания ЦБ
В декабре российские банки закладывали в свои продукты повышение ключевой. Однако по итогам заседания этого не произошло, и в конце месяца финансовые организации начали снижать ставки по вкладам. В частности, как писали СМИ, Совкомбанк понизил их на 0,7−2,5 п.п., до 16,1−25%, а РСХБ — на 1 п.п., до 23%.
В то же время ставки по кредитам пока остаются стабильными, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По рыночной ипотеке полная стоимость кредита сохраняется на уровне 30%, по потребзаймам — 34%, по автокредитам — 23%, писали ранее «Известия». А бизнесу ссуды выдаются в среднем под 24−29%.
Данных по кредитованию в декабре и январе пока что нет, однако уже известно, что инфляция по итогам 2024-го составила 9,5%. На это обратил внимание президент Владимир Путин на первом в этом году совещании по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что рост цен превысил ожидания правительства, и призвал властей активизироваться для разрешения этой ситуации.
Повышение ключевой ставки как раз призвано замедлить инфляцию: предполагается, что люди будут меньше тратить, спрос снизится, и у продавцов не будет возможности опережающими темпами повышать цены, а наоборот, придется делать скидки. Однако большинство опрошенных «Известиями» экспертов полагает, что на ближайшем заседании ЦБ 14 февраля ставка сохранится на прежнем уровне.
Как отметила Наталья Мильчакова, новое повышение не должно произойти, так как оно негативно отразится не только на реальном секторе экономики, но и на самом банковском секторе, который уже начинает терять клиентов.
С другой стороны, и снижать ключевую еще рано. Говорить о сокращении корпоративного кредитования как о тенденции пока рано, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Так как, например, малый и средний бизнес обладают большой маневренностью и адаптивностью: как только ссуды станут чуть более доступными, предприниматели их возьмут.
Как поддержать экономику в условиях высокой ключевой
До этого Банк России боролся с инфляцией в условиях относительно высоких для России темпов экономического роста, подчеркнул доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. Он добавил: в 2025-м ЦБ предстоит бороться с стагфляционными явлениями — увеличение цен при снижении темпов роста экономики.
Кредиты — это основной источник финансирования для многих предприятий, в частности, для малых и средних, напомнила член московского отделения «Деловой России» Ирина Гусева. Уменьшение темпов заимствования замедлит рост компаний, так как ограничится возможность расширять производство, запускать новые проекты.
Дополнительные сложности создает то, что с 2025 года льготное кредитование сферы малого и среднего предпринимательства по льготной программе «1764» сократится в пять раз — до 100 млрд рублей ежегодно. Кредитов будут выдавать меньше, но они станут адресными, говорила ранее в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Всё это негативно отразится на инвестиционной активности, развитии, масштабировании и внедрении инноваций, полагает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. А как следствие — замедляться будет и экономический рост. По прогнозам «Известий», он составит 1,5%.
Впрочем, в 2025-м планируется перезапуск программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с субсидированием для поддержки инвестиционных проектов МСП и запуск льготной кредитной программы для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и предпринимателей из моногородов, рассказал «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Кроме того, по словам научного сотрудника лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимира Еремкина, в условиях ограниченного кредитования альтернативными источниками привлечения средств для бизнеса может быть продажа непрофильных активов или первичное публичное размещение акций (IPO).