Меры на весах: ЦБ сохранил ставку из-за снижения кредитов бизнесу в 1,5 раза

Кредитование бизнеса в ноябре снизилось сразу в 1,5 раза, до 5,8 трлн рублей. Именно это стало причиной сохранения ключевой ставки 20 декабря — такое сокращение оказалось самым резким как минимум с 2019 года, выяснили «Известия». До этого глава регулятора Эльвира Набиуллина в публичном поле лишь намекала, что, по предварительным данным, показатель «значительно» снизился, не называя конкретных цифр. После декабрьского решения ЦБ банки уже снизили ставки по вкладам. Впрочем, кредиты всё еще выдаются под неподъемно высокие проценты — это замедляет инвестиционную активность и, как следствие, экономический рост. О том, какое решение исходя из этого может принять Банк России в феврале, — в материале «Известий».