Механизм счетов эскроу на возведение домов с материнским капиталом повысит доступность ИЖС

«С другой стороны, важно нивелировать дополнительную финансовую и бюрократическую нагрузку для обладателей материнского капитала. Мы сейчас уже наблюдаем историю с новыми изменения в законе по необходимости получения справки о пригодности дома для проживания при использовании средств материнского капитала, когда не во всех регионах этот механизм отстроен, и в итоге у людей возникают сложности с получением этой справки и перечислением денежных средств застройщикам за уже построенный дом», — рассказала ТАСС Решетникова.