Механизм счетов эскроу на возведение домов с материнским капиталом повысит доступность ИЖС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Распространение действие механизма эксроу-счетов на возведение частных домов с привлечением материнского капитала повысит доступность индивидуального жилищного строительства и увеличит спрос. Такое мнение высказала ТАСС директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.
Правительство РФ распространило действие механизма эксроу-счетов на возведение частных домов с привлечением материнского капитала.
«Если говорить о среднем ценовом сегменте, то, конечно, это делает индивидуальное жилищное строительство более доступным для семей с детьми, что, в свою очередь, способствует росту спроса», — отметила Алексеева.
Размер материнского капитала сейчас составляет 676 тыс. рублей на первого и 894 тыс. рублей на второго ребенка, что позволяет профинансировать от 7% до 11% сделки (то есть предоставить около половины 20-процентного первого взноса), рассказал ТАСС руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов. «Это существенное подспорье для финансирования таких сделок. В перспективе (при снижении ключевой ставки ЦБ и возврата условий по ипотеке в комфортный для большинства заемщиков диапазон) это может дополнительно стимулировать спрос на загородную недвижимость», — объяснил эксперт.
По данным ЦИАН на начало 2025 года, средняя стоимость полноценного загородного дома с инфраструктурой в целом по РФ составляет около 10 млн рублей.
Нивелирование рисков строительства
Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова добавила, что решение исключает риск перечисления материнского капитала недобросовестного подрядчику, который может просто не достроить дом.
«С другой стороны, важно нивелировать дополнительную финансовую и бюрократическую нагрузку для обладателей материнского капитала. Мы сейчас уже наблюдаем историю с новыми изменения в законе по необходимости получения справки о пригодности дома для проживания при использовании средств материнского капитала, когда не во всех регионах этот механизм отстроен, и в итоге у людей возникают сложности с получением этой справки и перечислением денежных средств застройщикам за уже построенный дом», — рассказала ТАСС Решетникова.
По ее словам, в отношении пригодности домов для проживания необходим дифференцированный подход, в зависимости особенностей конкретного региона.
«При реализации такого механизма как раз необходимо урегулировать возникшие проблемы с получением справки о пригодности домов для проживания, чтобы на этапе полного расчета семьи не столкнулись с отказом от перечисления этих денежных средств либо со значительными финансовыми затратами, при которых от 10% до 30% от суммы субсидии будет потрачено на подготовку необходимых документов», — отметила Решетникова.