«М. Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о продаже

Руководство «М. Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ) ведет переговоры о продаже сети, рассказали «Ъ» четыре собеседника среди топ-менеджеров дистрибуторов и сетей ритейла. По словам одного из них, основным претендентом на покупку выступает ПСБ, который намерен усилить собственного ритейлера «СвязьON», созданного на базе сети «Связной». Источник «Ъ», близкий к ПСБ, также подтвердил информацию о сделке.
Один из собеседников «Ъ» отметил, что ПСБ уже провел аудит «М. Видео-Эльдорадо», однако окончательного решения еще нет. «Изначально приобрести сеть ритейла для увеличения своих пунктов выдачи маркетплейса “Мегамаркет” планировал “Сбер”, однако позже руководство банка отказалось от переговоров», — добавляет он. Еще один источник «Ъ» указывает, что компанией интересовался ВТБ.
По оценке учредителя бренда бытовой техники Jackys и совладельца бренда Shaub Lorenz Гусейна Иманова, стоимость может оказаться еще выше из-за товарных знаков и бренда.
В «М. Видео-Эльдорадо» заявили, что в компании «не комментируют слухи». В ПСБ, «Сбере» и ВТБ не ответили на запрос «Ъ».
Именно неудовлетворительные финансовые результаты сети источники «Ъ» называют основной причиной продажи собственниками бизнеса. Собеседник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, говорит, что ПСБ может закрыть около 200 магазинов сети ритейла по всей России для оптимизации бизнеса (по информации на сайте компании, в сеть входят 1245 магазинов).
Конкуренция с мультикатегорийными маркетплейсами сказывается на темпах роста выручки «М. Видео-Эльдорадо» и несет долгосрочные риски, указывали в своем обзоре в сентябре аналитики БКС. В условиях высокой ключевой ставки высокая долговая нагрузка сети — чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составляет 3,2х — становится неблагоприятным фактором. «В первом полугодии 2024 года оборот компании увеличился на 13% относительно аналогичного периода прошлого года — сказался эффект низкой базы. Однако во втором квартале 2024 года рост замедлился до 8% с 18% в первом квартале», — отмечали аналитики.
Еще один собеседник «Ъ» среди топ-менеджеров сети ритейла добавляет, что у ООО МВМ также были объемные долги перед банками-кредиторами, в том числе перед ПСБ. «Компании нужны финансы со стороны, в данном случае инвестором может стать либо сам ПСБ, либо речь может идти о непрямых инвестициях — например, через банк могут участвовать в финансировании сделки госструктуры», — рассуждает он.
В истории российского ритейла уже были ситуации, когда банк выкупал ритейлеров бытовой техники и электроники — например, сделка «Техносилы» с МДМ-банком, напоминает Иманов. «Тогда банк начал с распродажи имущества и расплатился со всеми долгами ритейлера, однако сама сеть магазинов в скором времени была закрыта (на тот момент находилась у структур семьи Гуцериевых, группы “Сафмар”.— “Ъ”)», — говорит он. «Вероятнее всего, государство сделает сеть МВМ основным каналом продаж отечественной электроники, а именно ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы загрузить имеющиеся в России мощности», — полагает независимый аналитик Александр Сурков.