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«М. Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о продаже

Сеть магазинов электроники «М. Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Источники «Ъ» основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ), который уже развивает собственную торговую сеть на базе бывшего ритейлера «Связной». Сумму потенциальной сделки собеседники «Ъ» оценивают в 300 млрд руб., новый владелец может оптимизировать количество магазинов и переориентировать сеть в основном на продажу российской электроники.

Руководство «М. Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ) ведет переговоры о продаже сети, рассказали «Ъ» четыре собеседника среди топ-менеджеров дистрибуторов и сетей ритейла. По словам одного из них, основным претендентом на покупку выступает ПСБ, который намерен усилить собственного ритейлера «СвязьON», созданного на базе сети «Связной». Источник «Ъ», близкий к ПСБ, также подтвердил информацию о сделке.

Один из собеседников «Ъ» отметил, что ПСБ уже провел аудит «М. Видео-Эльдорадо», однако окончательного решения еще нет. «Изначально приобрести сеть ритейла для увеличения своих пунктов выдачи маркетплейса “Мегамаркет” планировал “Сбер”, однако позже руководство банка отказалось от переговоров», — добавляет он. Еще один источник «Ъ» указывает, что компанией интересовался ВТБ.

Стоимость сети может оцениваться в 300 млрд руб. с учетом товарных активов «М. Видео-Эльдорадо», говорит один из топ-менеджеров российского дистрибутора.

По оценке учредителя бренда бытовой техники Jackys и совладельца бренда Shaub Lorenz Гусейна Иманова, стоимость может оказаться еще выше из-за товарных знаков и бренда.

В «М. Видео-Эльдорадо» заявили, что в компании «не комментируют слухи». В ПСБ, «Сбере» и ВТБ не ответили на запрос «Ъ».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО МВМ (основное юрлицо сети «М. Видео» и «Эльдорадо») в 2023 году составила 433 млрд руб. при чистом убытке в 7,5 млрд руб. Убытки компания начала демонстрировать с 2022 года, тогда по итогам года выручка составила 401 млрд руб., а чистый убыток — 7,1 млрд руб. Основным владельцем компании числится ПАО «М. Видео» с 68,94% компании, остальные 34,06% у ООО «БТ Холдинг». Совладельцы ПАО «М. Видео» скрыты. Ранее собственником «М. Видео» и «Эльдорадо» была группа «Сафмар» семьи Гуцериевых.

Именно неудовлетворительные финансовые результаты сети источники «Ъ» называют основной причиной продажи собственниками бизнеса. Собеседник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, говорит, что ПСБ может закрыть около 200 магазинов сети ритейла по всей России для оптимизации бизнеса (по информации на сайте компании, в сеть входят 1245 магазинов).

Конкуренция с мультикатегорийными маркетплейсами сказывается на темпах роста выручки «М. Видео-Эльдорадо» и несет долгосрочные риски, указывали в своем обзоре в сентябре аналитики БКС. В условиях высокой ключевой ставки высокая долговая нагрузка сети — чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составляет 3,2х — становится неблагоприятным фактором. «В первом полугодии 2024 года оборот компании увеличился на 13% относительно аналогичного периода прошлого года — сказался эффект низкой базы. Однако во втором квартале 2024 года рост замедлился до 8% с 18% в первом квартале», — отмечали аналитики.

По словам источников «Ъ», «М. Видео-Эльдорадо» также имеет ряд долгов перед дистрибуторами и производителями электроники, поэтому многие из них перестали сотрудничать с ритейлером.

Еще один собеседник «Ъ» среди топ-менеджеров сети ритейла добавляет, что у ООО МВМ также были объемные долги перед банками-кредиторами, в том числе перед ПСБ. «Компании нужны финансы со стороны, в данном случае инвестором может стать либо сам ПСБ, либо речь может идти о непрямых инвестициях — например, через банк могут участвовать в финансировании сделки госструктуры», — рассуждает он.

В истории российского ритейла уже были ситуации, когда банк выкупал ритейлеров бытовой техники и электроники — например, сделка «Техносилы» с МДМ-банком, напоминает Иманов. «Тогда банк начал с распродажи имущества и расплатился со всеми долгами ритейлера, однако сама сеть магазинов в скором времени была закрыта (на тот момент находилась у структур семьи Гуцериевых, группы “Сафмар”.— “Ъ”)», — говорит он. «Вероятнее всего, государство сделает сеть МВМ основным каналом продаж отечественной электроники, а именно ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы загрузить имеющиеся в России мощности», — полагает независимый аналитик Александр Сурков.