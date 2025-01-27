«М. Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о продаже

В истории российского ритейла уже были ситуации, когда банк выкупал ритейлеров бытовой техники и электроники — например, сделка «Техносилы» с МДМ-банком, напоминает Иманов. «Тогда банк начал с распродажи имущества и расплатился со всеми долгами ритейлера, однако сама сеть магазинов в скором времени была закрыта (на тот момент находилась у структур семьи Гуцериевых, группы “Сафмар”.— “Ъ”)», — говорит он. «Вероятнее всего, государство сделает сеть МВМ основным каналом продаж отечественной электроники, а именно ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы загрузить имеющиеся в России мощности», — полагает независимый аналитик Александр Сурков.