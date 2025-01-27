Каким будет курс рубля 28 января 2025: прогноз эксперта

Рубль в начале недели продолжил укрепление. Локально этому мог способствовать пик налогового периода, основные фискальные платежи пройдут завтра. Кроме того, ожидания улучшения геополитической ситуации для России ведут к сокращению риск-премии в рублевых активах. Также, после сезонного пика спрос импортеров на инвалюту стал менее активным. И в целом в феврале-апреле показатели счета текущих операций сезонно наиболее благоприятны для нацвалюты.