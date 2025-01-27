Каким будет курс рубля 28 января 2025: прогноз эксперта

В ЕС достигли компромисса по продлению антироссийских санкций. Производственная активность в Китае в январе сократилась, уйдя в область снижения (ниже 50 п.). 49,1 п. — минимальное значение за последние пять месяцев. Местные биржи отреагировали снижением, для цен на сырьевые товары это также негативно.
Со вторника в КНР начнутся выходные дни в связи с празднованием китайского Нового года, которое продлится до 3 февраля. В США завтра будет опубликован индекс доверия потребителей (CB). На российском рынке возобновятся торги фьючерсами X5 Group на Мосбирже, Henderson раскроет операционные показатели за декабрь.
Краткосрочно российский рынок останется чутким к геополитическим новостям. Среди факторов, которые могли бы сработать позитивно, мы выделяем новости об организации контакта президентов США и РФ. Другая важная тема — ключевая ставка ЦБ, в этом контексте на настроения могут повлиять данные Росстата по инфляции, которые выйдут в среду.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 января — 2875−2975 п.
Рубль в начале недели продолжил укрепление. Локально этому мог способствовать пик налогового периода, основные фискальные платежи пройдут завтра. Кроме того, ожидания улучшения геополитической ситуации для России ведут к сокращению риск-премии в рублевых активах. Также, после сезонного пика спрос импортеров на инвалюту стал менее активным. И в целом в феврале-апреле показатели счета текущих операций сезонно наиболее благоприятны для нацвалюты.
В наборе факторов за рубль также жесткий курс ДКП, продажи валюты в рамках валютного правила и меры валютного контроля. Сдерживают удорожание рубля снижение цен на нефть и негативные эффекты от недавно ужесточенных санкций в отношении российского нефтяного экспорта. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,3−13,7 рублей, доллар на уровне 97−101.
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