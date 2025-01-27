Депутат Гаврилов: переезд в юрисдикцию РФ повысит инвестпривлекательность компаний

Кроме того, редомициляция позволяет получить доступ к государственным мерам поддержки. Компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский и Русский, получают льготы по налогообложению, доступ к кредитам ВЭБ.РФ и возможность участия в госзакупках, рассказал Гаврилов. «Это создает очень удобные условия для снижения операционных издержек и увеличения инвестиций в развитие. Законодательство России предусматривает прозрачный и упрощенный порядок регистрации компаний, что значительно сокращает административные барьеры. Еще один аспект — это повышение инвестиционной привлекательности. “Переезд” в российскую юрисдикцию укрепляет доверие партнеров и инвесторов, поскольку демонстрирует способность компании адаптироваться к внешним вызовам. Дополнительным драйвером для роста становится возможность размещения акций на Московской бирже, что, как правило, привлекает новых инвесторов и способствует увеличению капитализации бизнеса», — пояснил парламентарий.