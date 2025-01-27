Депутат Гаврилов: переезд в юрисдикцию РФ повысит инвестпривлекательность компаний

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) полагает, что редомициляция российских компаний обеспечит им доступ к государственным мерам поддержки и повысит их инвестиционную привлекательность. Об этом он заявил журналистам, комментируя соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина.
«В 2025 году процесс редомициляции российских компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, продолжит играть значимую роль в формировании устойчивой экономической среды внутри России. Компании, решившие перевести свои активы в Россию, смогут воспользоваться рядом стратегических преимуществ, которые обеспечивают перспективы роста и укрепления их позиций на рынке», — отметил он.
Редомициляция дает компаниям возможность возобновить выплаты дивидендов, ранее заблокированные в силу санкционных ограничений, указал депутат. «Так, кейсы 2024 года, например переезд Fix Price и других, показали, что компании не только возобновили выплаты, но и смогли распределить спецдивиденды за пропущенные периоды с доходностью, достигавшей 15−20%. В 2025 году аналогичную тенденцию можно ожидать у компаний X5 и Ozon, что укрепит доверие инвесторов и повысит ликвидность их ценных бумаг на российском рынке», — считает депутат.
Кроме того, редомициляция позволяет получить доступ к государственным мерам поддержки. Компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР) на островах Октябрьский и Русский, получают льготы по налогообложению, доступ к кредитам ВЭБ.РФ и возможность участия в госзакупках, рассказал Гаврилов. «Это создает очень удобные условия для снижения операционных издержек и увеличения инвестиций в развитие. Законодательство России предусматривает прозрачный и упрощенный порядок регистрации компаний, что значительно сокращает административные барьеры. Еще один аспект — это повышение инвестиционной привлекательности. “Переезд” в российскую юрисдикцию укрепляет доверие партнеров и инвесторов, поскольку демонстрирует способность компании адаптироваться к внешним вызовам. Дополнительным драйвером для роста становится возможность размещения акций на Московской бирже, что, как правило, привлекает новых инвесторов и способствует увеличению капитализации бизнеса», — пояснил парламентарий.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин до 1 апреля 2025 года поручил обеспечить возможность редомициляции холдинговых компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, и сохранить статус редомицилированных международных компаний в РФ в случае, если законодательство тех иностранных государств не предусматривает или вовсе запрещает процедуру редомициляции.