Банк России зарегистрировал проспект акций «Циана»

В сентябре прошлого года контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd в рамках редомициляции в Россию была зарегистрирована под названием международная компания акционерное общество «Циан технолоджи Лтд» (МКАО «Циан») в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.